Молдавские школьники совершили поход по местам боевой славы

С 29 апреля по 2 мая в Молдове прошел масштабный пеший поход по местам боевой славы.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Масштабный пеший поход состоялся в Молдове. Он затронул три района республики: Дубоссарский, Криулянский и Новоаненский. Организаторы мероприятия – клуб горного туризма "Траверс" при поддержке представительства Россотрудничества, Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август" проложили маршрут с посещением военно-исторических объектов Кошницкого и Шерпенского плацдармов.

В походе приняли участие более 50 человек - дети младшего, среднего и старшего школьного звена, а также родители и педагоги столичного лицея Н. Милеску-Спэтару. За 4 дня перехода участники преодолели расстояние более 60 километров по пересеченной местности.

"На ночевках ребят ожидала культурная программа с просмотром документальных и художественных фильмов о войне, исполнением военных песен под гитару. Так, за время похода участники посмотрели документальную ленту "Ясско-Кишиневская операция" из цикла "Освобождение" и художественный фильм "Пядь земли" о событиях на Шерпенском плацдарме. На грунтовых дорогах после дождей дети собирали вымытые прошедшими дождями осколки и гильзы – следы кровопролитных боёв. Для каждого из них эти артефакты станут реликвией, памятью о событиях Великой Отечественной войны и об участии в походе", - рассказал руководитель Русского историко-патриотического клуба, заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей Петрович.

© Photo: Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа" Пеший поход по местам боевой славы

В ходе посещения воинского кладбища мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм", члену поискового отряда "Август", участнику похода Сергею Лутохину был вручен памятный знак за участие в поисковой экспедиции "Нарев", проходившей в Польше.

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Для бывалого поисковика и туриста этот поход запомнится не только благодаря награждению. В первый раз с отцом отправилась его дочь, ученица 4-го класса, Ольга Лутохина.

В нынешнем году походы по местам боевой славы отмечают свой юбилей в современной истории.

В 2014 году после более чем 20-летнего перерыва они были возобновлены, благодаря инициативе клуба горного туризма "Траверс" и поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова.

"Это уникальная и очень эффективная форма работы с молодежью, сочетающая в себе и патриотическое воспитание, и знакомство с историей родного края сквозь призму событий мирового исторического масштаба. А для ребят это ещё и замечательная возможность подружиться, проверить свои физические и моральные качества, узнать много нового и интересного", - заключил Петрович.

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