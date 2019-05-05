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В 2019 году в Молдове начнется либерализация рынка автострахования

CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Общество
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Страховые компании будут самостоятельно устанавливать тарифы в рамках ОСАГО и "Зеленой карты".

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В Молдове начинается либерализация страхового рынка, важный этап этого процесса стартует с 1 июля 2019 года. Если в настоящий момент тарифы в рамках внутреннего обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и "Зеленой карты" устанавливают надзорные органы, то после 1 июля страховые компании, исходя из имеющихся у них финансовых возможностей, будут самостоятельно устанавливать расценки.

Водительские права, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом рассказала Татьяна Чобану, руководитель департамента общего страхования Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF) в радиостудии Sputnik Молдова.

По словам Чобану, либерализация страхового рынка в Молдове будет проводиться поэтапно, чтобы сохранить порядок в работе рынка. Из-за функциональных проблем, которые возникли на фоне аналогичных процессов в 2007 году в Румынии, ряд страховых компаний этой страны обанкротились.

"Национальная комиссия по финансовому рынку при поддержке Всемирного банка осуществляет проект по реформированию страхового рынка. Эксперты сделали "рентгенографию" рынка, чтобы увидеть, в чем заключаются чувствительные моменты, где можно изменить некоторые нормативные акты", - сказала Татьяна Чобану.

"Страховой рынок в Молдове хрупок. У нас есть план действий, который должен быть выполнен до 1 июля по внедрению необходимых изменений в деятельности страховых компаний. Этим компаниям придется укрепить свой потенциал, чтобы пройти либерализацию без каких-либо потрясений", - заметила эксперт.

Ряд экспертов высказывают опасения, что либерализация страхового рынка может привести к картельным соглашениям и к повышению расценок на услуги. В то же время большинство специалистов соглашаются, что процесс изменений на рынке страхования гражданской ответственности должен идти осторожно и поэтапно, чтобы избежать негативного воздействия на рынок.

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Теги:
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