Десять правил, которые всем пригодятся на Радоницу — рассказывает священник

Радоница — это традиционный праздник, когда православные верующие поминают своих усопших близких, и есть правила, к которым стоит прислушаться каждому христианину.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Православные христиане в нашей стране отмечают Радоницу, день особого поминовения усопших, в первый понедельник после Фомина воскресенья. Однако посетители кладбищ во время Радоницы часто забывают о молитве за усопшего — о христианских правилах поведения в этот день напомнил в радиостудии Sputnik Молдова священник Сретенского храма Государственного университета Молдовы Октавиан Мошин.

По словам клирика, православному христианину необходимо помнить прежде всего не о мирских вещах, а о том, что привело его в этот день на место упокоения близких.

"К сожалению, те, кто идут на кладбища, часто забывают даже помолиться за своих покойных родственников. В эти дни вы можете видеть на кладбищах посиделки, веселые застолья, и даже пьянство — но редко молитву", - говорит отец Октавиан.

Священник Сретенского храма напомнил о десяти простых правилах для православных христиан, которые хотят достойно провести Радоницу.

10 правил для тех, кто поминает усопших в праздник Радоницы

1. Праздник отмечается в понедельник после Светлой седмицы. Не рекомендуется поминать усопших в воскресенье, хотя в народе и сложилась такая практика.

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2. Молитвы за усопших должны начинаться в церкви и лишь продолжиться на кладбище.

3. Это местный праздник, и Церковь рекомендует поминать усопших не только один день в году. Поминовение можно совершать весь год, особенно по субботам.

4. Молитва должна соединяться с милосердием.

5. Милосердие проявляется к нуждающимся.

6. И молитва, и жертва идут от сердца, а не ради мира.

7. На кладбище уместно быть трезвым и погруженным в молитву.

8. Давайте думать об усопших, а не о наших мирских делах и желаниях.

9. Застолья, возлияния и веселье на могилах должны быть исключены.

10. Внешний вид должен быть приличным, а одежда - опрятной и скромной.

Напомним, что в 2018 году в дни Радоницы, когда жители Молдовы массово посещали кладбища, в "скорую помощь" поступило свыше пяти тысяч обращений по всей стране. Как сообщал Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи, в 25 случаях речь шла об отравлении, преимущественно алкоголем, в том числе и у детей. Кроме того, несколько детей были потеряны родителями на кладбищах и найдены лишь с помощью полиции.

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