Взорванное детство, или зачем нужны уроки НВП

Гранаты взрываются в Молдове регулярно, иногда - в детских руках. Колумнист Sputnik Молдова размышляет, как уберечь детей от стреляющих и взрывающихся находок.

В воскресенье, 5 мая взорвалась граната во дворе жилого дома в Хынчештах. Погиб 19-летний парень, который отмечал день рождения. Еще двое молодых людей ранены. Не в военное, в мирное время.

А на прошлой неделе двенадцатилетний мальчик в селе Пашканы Криулянского района был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как рядом с ним взорвался патрон. Мальчик рассказал врачам, что нашёл патрон на местной свалке. Вернувшись домой, он положил находку на плиту, чтобы нагреть и посмотреть, что будет.

© Fotolia / Evgeny Korshenkov Взрыв гранаты в Хынчештах — парень погиб в свой день рождения, двое ранены

Порох в патроне ожидаемо воспламенился. Ребенок получил травмы глаз, ожоги пальцев и рук.

Теперь этим делом занимается полиция, которая пытается выяснить, откуда на свалке взялся патрон. А мы тем временем давайте займемся выяснением, как уберечь детей от взрывающихся и стреляющих находок, которые они непременно отыщут.

Избежать этого, к сожалению, не удастся. Оружие продается легально, а значит и патроны будут неизбежно теряться. Вокруг нашей страны вспыхивают вооруженные конфликты, а в земле до сих пор хранятся смертельно опасные находки. Их называют "эхо войны". Мы живем в мире, наполненном огнестрельным оружием и взрывчаткой, которые неконтролируемо расползаются во все стороны, как их ни охраняй.

Два патрона, утопленные в реке Енисей

О чем говорить, если даже в те спокойные советские времена, в самую что ни на есть застойную эпоху, ваш автор, тогда семилетний мальчик, умудрился в один день разбогатеть на два патрона. Один нашел, а второй — выменял в школе на какое-то другое мальчишечье сокровище.

Откуда взялись те патроны в далеком 1976 году? Это остается покрыто мраком неизвестности. Но отчетливо помню ту тяжесть двух патронов в потном кулачке — один от автомата, калибра 7,62, а второй — непонятный, с шарообразной пулей. Шарик казался чужим, лишним, будто бы вставили его в гильзу для смеха — пуля-то должна быть с острым концом. И разумеется, я попытался этот шарик выковырять из гильзы. Так сказать, привести ее в изначальный вид.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Взрывы в Каушанском районе: эхо войны не дает покоя никому

Есть такая невеселая поговорка, что взрослый мужчина — это случайно выживший мальчик. Мне повезло, и патрон расковырять мне не удалось. А во второй раз повезло, когда сдуру похвастался своими находками дома.

До сих пор помню побелевшее лицо мамы и окаменевшее отца, который почему-то вдруг стал невероятно ласковым и предупредительным. "Ух, ты. Дай-ка посмотреть. Осторожно, не спеши. Давай сюда". Надо ли говорить, что патронов тех я больше не видел. Булькнули мои сокровища в великой сибирской реке Енисей...

А еще в мальчишечьем детстве были строительные патроны, по которым так здорово лупить камнем, в надежде, что бахнет. Были самодельные "поджиги", трубки, примотанные проволокой к самодельным прикладам, набитые "порохом" из спичечных головок. И это в мирные, спокойные времена, которые так отличаются от времен нынешних, опасных и в высшей степени неспокойных.

Зря убрали из программы уроки НВП

Я это к тому, что может быть, как-то учесть характер времени в школьных курсах типа "Основ безопасности жизнедеятельности"? А то про готовность к семейной жизни детям рассказывают подробно. И насчет сексуального воспитания дискуссии идут с такой интенсивностью, что скоро геометрию интимной жизни школьники будут знать лучше, чем "пифагоровы штаны", которые на все стороны равны.

Но ведь сначала нужно добиться, чтобы дети дожили до брачного возраста.

И было бы совсем недурно ввести в учебники пару параграфов с парой практических занятий на тему, которую можно выразить фразой — "Не трогай, оно взорвётся!" Где жирным красным шрифтом будет написано, что найденные в земле снаряды не надо кидать в костер, а патроны не стоит колотить молотком и заталкивать в духовку, чтобы посмотреть, что будет.

Были же раньше уроки НВП, — начальной военной подготовки, — где детей учили обращаться с оружием. И очень плохо, что сейчас таких уроков нет, потому что детки, видите ли, не должны соприкасаться с такой грубой и ужасной вещью, как огнестрельное оружие.

Вот только дети в Молдове всё равно соприкасаются с оружием. Гранатометы в руки детей пока не попадали, но боевые гранаты — случалось. И хорошо, если дети выживают после этого соприкосновения, или выходят из него с полным набором пальцев, рук, ног и глаз.

Давайте научим детей в школе не трогать оружие и боеприпасы. Или хотя бы научим не целиться даже из игрушечного пистолета в окружающих, разовьем в детках такой рефлекс. А кто постарше, у кого усы пробиваются, — тех научим, что в стволе может остаться патрон, даже если магазин от оружия отстегнут. И научим их гранаты различать, потому что осколки от одной гранаты разлетаются на 200 метров, а от другой — всего на 25, это разные шансы выжить.

Ну и разным другим нехитрым вещам, которые помогут детям остаться в живых.

Гранаты детям не игрушка

А для маленьких детей нужно находить другие подходы. Родители, учителя, воспитатели детских садов должны им объяснить так, чтобы детям было понятно, что их жизнь зависит от их поступков. И что играть с оружием, патронами и другими предметами военного снаряжения нельзя.

© Sputnik / Константин Чалабов Что взрывалось в Молдове за десять лет – гранаты, снаряды и баллоны с газом

Такие игры незрелого любителя пострелять и повзрывать могут закончиться трагедией. И похоже, начинать это обучение нужно, не дожидаясь, пока дети пойдут в школу. Семья, воспитатели детского сада, преподаватели младших классов — всем стоит помнить, что рядом с детьми — опасность. И относиться к ней легкомысленно, это великий грех по отношению к детям. "Люди, будьте бдительны". Бдительность лишней не бывает. Время такое.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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