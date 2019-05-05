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Работа экспертно-криминалистического центра

Взорванное детство, или зачем нужны уроки НВП

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Александр Исаев
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Гранаты взрываются в Молдове регулярно, иногда - в детских руках. Колумнист Sputnik Молдова размышляет, как уберечь детей от стреляющих и взрывающихся находок.

В воскресенье, 5 мая взорвалась граната во дворе жилого дома в Хынчештах. Погиб 19-летний парень, который отмечал день рождения. Еще двое молодых людей ранены. Не в военное, в мирное время.

А на прошлой неделе двенадцатилетний мальчик в селе Пашканы Криулянского района был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как рядом с ним взорвался патрон. Мальчик рассказал врачам, что нашёл патрон на местной свалке. Вернувшись домой, он положил находку на плиту, чтобы нагреть и посмотреть, что будет.

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
Взрыв гранаты в Хынчештах — парень погиб в свой день рождения, двое ранены

Порох в патроне ожидаемо воспламенился. Ребенок получил травмы глаз, ожоги пальцев и рук.

Теперь этим делом занимается полиция, которая пытается выяснить, откуда на свалке взялся патрон. А мы тем временем давайте займемся выяснением, как уберечь детей от взрывающихся и стреляющих находок, которые они непременно отыщут.

Избежать этого, к сожалению, не удастся. Оружие продается легально, а значит и патроны будут неизбежно теряться. Вокруг нашей страны вспыхивают вооруженные конфликты, а в земле до сих пор хранятся смертельно опасные находки. Их называют "эхо войны". Мы живем в мире, наполненном огнестрельным оружием и взрывчаткой, которые неконтролируемо расползаются во все стороны, как их ни охраняй.

Два патрона, утопленные в реке Енисей

О чем говорить, если даже в те спокойные советские времена, в самую что ни на есть застойную эпоху, ваш автор,  тогда семилетний мальчик, умудрился в один день разбогатеть на два патрона. Один нашел, а второй — выменял в школе на какое-то другое мальчишечье сокровище.

Откуда взялись те патроны в далеком 1976 году? Это остается покрыто мраком неизвестности. Но отчетливо помню ту тяжесть двух патронов в потном кулачке — один от автомата, калибра 7,62, а второй — непонятный, с шарообразной пулей. Шарик казался чужим, лишним, будто бы вставили его в гильзу для смеха — пуля-то должна быть с острым концом. И разумеется, я попытался этот шарик выковырять из гильзы. Так сказать, привести ее в изначальный вид.

Взрыв
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Взрывы в Каушанском районе: эхо войны не дает покоя никому

Есть такая невеселая поговорка, что взрослый мужчина — это случайно выживший мальчик. Мне повезло, и патрон расковырять мне не удалось. А во второй раз повезло, когда сдуру похвастался своими находками дома.

До сих пор помню побелевшее лицо мамы и окаменевшее отца, который почему-то вдруг стал невероятно ласковым и предупредительным. "Ух, ты. Дай-ка посмотреть. Осторожно, не спеши. Давай сюда". Надо ли говорить, что патронов тех я больше не видел. Булькнули мои сокровища в великой сибирской реке Енисей...

А еще в мальчишечьем детстве были строительные патроны, по которым так здорово лупить камнем, в надежде, что бахнет. Были самодельные "поджиги", трубки, примотанные проволокой к самодельным прикладам, набитые "порохом" из спичечных головок. И это в мирные, спокойные времена, которые так отличаются от времен нынешних, опасных и в высшей степени неспокойных.

Зря убрали из программы уроки НВП

Я это к тому, что может быть, как-то учесть характер времени в школьных курсах типа "Основ безопасности жизнедеятельности"? А то про готовность к семейной жизни детям рассказывают подробно. И насчет сексуального воспитания дискуссии идут с такой интенсивностью, что скоро геометрию интимной жизни школьники будут знать лучше, чем "пифагоровы штаны", которые на все стороны равны.

Но ведь сначала нужно добиться, чтобы дети дожили до брачного возраста.

Взрыв в Кишиневе
© Sputnik /
Почему в центре Кишинева взрываются гранаты, или Дефектная жизнь

И было бы совсем недурно ввести в учебники пару параграфов с парой практических занятий на тему, которую можно выразить фразой — "Не трогай, оно взорвётся!" Где жирным красным шрифтом будет написано, что найденные в земле снаряды не надо кидать в костер, а патроны не стоит колотить молотком и заталкивать в духовку, чтобы посмотреть, что будет.

Были же раньше уроки НВП, — начальной военной подготовки, — где детей учили обращаться с оружием. И очень плохо, что сейчас таких уроков нет, потому что детки, видите ли, не должны соприкасаться с такой грубой и ужасной вещью, как огнестрельное оружие.

Вот только дети в Молдове всё равно соприкасаются с оружием. Гранатометы в руки детей пока не попадали, но боевые гранаты — случалось. И хорошо, если дети выживают после этого соприкосновения, или выходят из него с полным набором пальцев, рук, ног и глаз.

Давайте научим детей в школе не трогать оружие и боеприпасы. Или хотя бы научим не целиться даже из игрушечного пистолета в окружающих, разовьем в детках такой рефлекс. А кто постарше, у кого усы пробиваются, — тех научим, что в стволе может остаться патрон, даже если магазин от оружия отстегнут. И научим их гранаты различать, потому что осколки от одной гранаты разлетаются на 200 метров, а от другой — всего на 25, это разные шансы выжить.

Ну и разным другим нехитрым вещам, которые помогут детям остаться в живых.

Гранаты детям не игрушка

А для маленьких детей нужно находить другие подходы. Родители, учителя, воспитатели детских садов должны им объяснить так, чтобы детям было понятно, что их жизнь зависит от их поступков. И что играть с оружием, патронами и другими предметами военного снаряжения нельзя.

Взрыв
© Sputnik / Константин Чалабов
Что взрывалось в Молдове за десять лет – гранаты, снаряды и баллоны с газом

Такие игры незрелого любителя пострелять и повзрывать могут закончиться трагедией. И похоже, начинать это обучение нужно, не дожидаясь, пока дети пойдут в школу. Семья, воспитатели детского сада, преподаватели младших классов — всем стоит помнить, что рядом с детьми — опасность. И относиться к ней легкомысленно, это великий грех по отношению к детям. "Люди, будьте бдительны". Бдительность лишней не бывает. Время такое.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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