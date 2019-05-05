Два человека пытались попасть в Молдову по поддельным документам

Пограничная полиция задержала на пунктах перехода границы шесть человек, которые находятся в конфликте с законом.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Двое мужчин пытались попасть в Молдову по поддельным документам, сообщает Пограничная полиция Молдовы. Нарушители задержаны.

© Sputnik / Мирослав Ротарь На границах оживленно: граждане Молдовы возвращаются домой к Радунице

Кроме того, за сутки при попытке перехода границы были выявлены шесть человек, которые находятся в конфликте с законом, их также задержали после обмена информацией с национальными и международными правовыми институтами.

В пунктах пропуска поток людей составил 73065 пересечений, из которых большинство — на въезде в Республику Молдова. Границу пересекли 16 тысяч автомобилей, половина из них зарегистрированы за границей. По сравнению с тем же днем в прошлом году пассажиропоток вырос на 7,1%.

Самые загруженные КПП по итогам прошедших суток — Леушенский и пункт перехода границы в аэропорту Кишинева.

В настоящее время все пункты пропуска работают нормально.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK