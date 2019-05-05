В Молдове лишь ничтожная часть докторантов интересуется сельским хозяйством

При этом число будущих ученых, чье образование оплачивает бюджет, выросло на пять процентов.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Общее число докторантов в Молдове составило 1569 человек по итогам прошлого года, причем три четверти из них — на заочном обучении. По сравнению с 2017 годом общее число обучающихся сократилось на 3,3%, сообщает Национальное бюро статистики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Судьба Академии наук Молдовы: кто возглавил структуру

При этом практически невостребованными остаются являются инженерно-технологические науки — ими интересуются лишь 6% докторантов. Сельскохозяйственные науки интересуют еще меньше — в этой области работают всего 2% докторантов.

Половина от общего числа будущих ученых намерены трудиться в области социальных и экономических наук (50,6%). В то же время 35% аспирантов изучали юриспруденцию, 24% - экономику, 21% - образование, 17% - общественные науки и журналистику.

В 2018 году количество докторантов, обучающихся за счет бюджетного финансирования, составило 996 человек, что составляет 63,5% от общего числа. По сравнению с 2017 годом количество докторантов с бюджетным финансированием увеличилось на 5,2%. В то же время, в случае докторантов, обучающихся по контракту, произошло снижение на 15,1%.

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