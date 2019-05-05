Клещи наступают — сто человек обратились в больницы, трое с болезнью Лайма

После укуса клеща люди часто не обращаются в больницу или приходят за помощью уже после того, как инфекция поразила организм.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. За последние несколько недель, с наступлением теплой погоды, в больницы обратились десятки людей, укушенных клещами. В трех случаях медики подтвердили диагноз — болезнь Лайма. Эксперты предупреждают, что в этот период в парках столицы активизировались клещи, которые переносят опасные заболевания.

© Sputnik / Как защититься от лесных клещей

По словам врачей, в апреле почти 100 человек, большинство из которых дети, были доставлены в инфекционную больницу имени Тома Чорба в Кишиневе, а также в детскую инфекционную больницу. Хуже всего, подчеркивают медики, что пациенты обращаются на следующий день после укуса, и эта задержка может иметь трагические последствия. Только в столице уже зарегистрировано три случая заболевания клещевым боррелиозом, два из них у детей.

Своими проявлениями болезнь напоминает грипп. Также могут появиться сыпь, лихорадка, суставные боли, боли в сердце и невралгии.

Как рассказала корреспонденту Sputnik заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, около 60% клещей в Молдове являются носителями инфекции боррелиоза (болезнь Лайма).

Клинические проявления заражения могут начаться в течении трех недель с момента укуса. В Молдове можно встретить и энцефалитных клещей, которые, как известно, являются одними из самых опасных. В республике, к счастью, не было ни одного зарегистрированного случая заражения энцефалитом.

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