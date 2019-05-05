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Автомобили на кладбище

В поминальные дни в Приднестровье cотрудники МВД работают в усиленном режиме

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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В Тирасполе действует запрет на продажу алкоголя и безалкогольных напитков в стеклянных бутылках вблизи городских кладбищ.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В ближайшие несколько дней, когда православные христиане поминают близких и массово посещают кладбища, сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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В воскресенье 5 и в понедельник 6 мая  на кладбищах будут дежурить патрули, а работники Госавтоинспекции обеспечат порядок движения на подъездах к храмам и кладбищам. В местах стоянок будут работать наряды Дорожно-патрульной службы.

На кладбище "Новое" города Тирасполя 5 и 6 мая до окончания мероприятий будет организовано одностороннее движение. Въезд будет осуществляться со стороны ул. Бендерской через железнодорожный переезд. Выезд – по центральной дороге кладбища через железнодорожный переезд в сторону трассы Тирасполь – Бендеры (ресторан "Фоишор"). Межквартальные проезды будут перекрыты. Парковка будет осуществляться вдоль проезжей части.

В Тирасполе и Днестровске по решению местных органов власти, в период с 4 по 6 мая с 8.00 до 20.00, действует запрет на продажу спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянных бутылках на территориях вблизи кладбищ "Новое", "Дальнее" и "Гребеницкое".

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