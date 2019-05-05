В Гагаузии открылся фестиваль в честь национального праздника Хедерлез

В этом году фестиваль Hederlez Gagauziyada 2019 проводится на конеферме в Чадыр-Лунге, в празднике участвуют башкан Гагаузии и иностранные дипломаты.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Фестиваль в честь национального гагаузского праздника Хедерлез открылся в воскресенье в Чадыр-Лунге. В программе фестиваля Hederlez Gagauziyada 2019 — конноспортивные соревнования, выставка творчества народных мастеров, мастер-классы по вольной борьбе, и национальным гагаузским играм.

В мероприятии принимают участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове. Откроет фестивальные мероприятия башкан Гагаузии Ирина Влах. Накануне глава автономии обратилась ко всем жителям Молдовы с приглашением принять участие в праздновании.

Жителей и гостей Гагаузии ожидает дегустация блюд национальной кухни, национальные гагаузские игры и состязания "Eşek", "Pekarcik", "Güreş", "Pelivan", сообщает региональный портал gagauzinfo.md. В программу фестиваля также вошло театрализованное представление, посвященное легенде о празднике Hederlez.

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