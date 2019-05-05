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Ветеран Великой Отечественной Войны Григорий Дмитриевич Ильченко

Радость Победы: о чем вспоминают ветераны накануне праздника

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (22)
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На пиджаке ветерана ВОВ Григория Дмитриевича Ильченко почти нет свободного места для новых наград. Самая дорогая сердцу – медаль Жукова. Григорий Ильченко служил под командованием талантливого военачальника – на первом Белорусском фронте.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Война для Григория Ильченко началась в 1944 году, после того, как его родную деревню на Украине освободили от немцев. Через три дня его призвали в ряды Советской армии и отправили в Житомирскую область, в город Коростень, где всего за две недели молодого парня обучили азам военного дела.

Боевое крещение

В составе зенитно-артиллерийского полка Григорий Дмитриевич охранял в городе Коростень стратегический железнодорожный мост, который проходил через ров глубиною около 40 метров.

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"В военное время, когда советская армия отступала, мост взорвали. Поэтому как только наши освободили местность, саперы мост восстановили. По нему началось движение армии и гражданских. Немецкие самолеты днем и ночью бомбили этот мост, чтобы не дать возможности перемещаться. Это было мое первое боевое крещение", - поделился воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны.

Дыхание смерти Григорий Дмитриевич почувствовал, во время одного из обстрелов. Оказалось, что от гибели его старался уберечь боевой товарищ.

"Начался обстрел, и по траншеям надо было перемещаться прижимаясь. А я зашел в траншею и моя голова была выше брусьев. Вдруг сзади что-то произошло, и я пролетел по этой траншее метра четыре. Думаю, все, каюк, кончилась моя война. Оказалось, это меня ударил в затылок старший по возрасту солдат. Дал он мне кулаком для того, чтобы ни снайперы, ни пули ни осколки меня не достали", - рассказал Григорий Дмитриевич.

Выстрел! Радость! Салют!

Весть о великой победе Григорий Дмитриевич Ильченко встретил под Прагой, хотя за несколько дней до этого его полк прибыл в Берлин. Дело в том, что 5 мая в столице Чехии, захваченной фашистскими войсками, началось антигитлеровское восстание. В какой-то момент чешским повстанцам понадобилась помощь, и часть, в которой служил Григорий Дмитриевич, отправили на пражский плацдарм. Прибыв на место солдаты начали готовиться к бою. Выкопали "дворики" для пушек, установили орудия и заступили на пост.

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"Я отстоял свой пост, мне было положено поспать. Я залез в землянку, уснул и мне приснился сон, как будто кругом стрельба. И вдруг забежал другой солдат, потянул меня за сапог, и я понял, что на самом деле вокруг наши все стреляют: стволы, пушки, все в небо! Я говорю, - что такое? А они мне – конец войны! Вот так у для меня закончилась война. Кругом были выстрелы, радость и салют!", - рассказал Григорий Дмитриевич.

По возвращению домой молодому двадцатилетнему солдату Григорию Ильченко надо было начинать жить заново и привыкать к законам теперь уже мирного времени.

"Я чувствовал себя не нужным нигде…"

После того, как Григорий Ильченко вернулся домой, он понял, что найти себя в мирное время будет непросто. У молодого солдата не было ни образования, ни другой специальности, кроме армейской. Война отняла четыре года жизни, которые молодой парень мог потратить на то, чтобы устроить свою жизнь.

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"Вся промышленность была почти разрушена, работы не было Я чувствовал себя ненужным человеком. Я не мог найти работы. Было трудно, я жил с родителями, кое-как мы перебивались", - рассказал Григорий Дмитриевич.

Солдат Ильченко твердо решил поступать в институт. Но и там его сначала ждал отказ: до войны Григорий Дмитриевич успел окончить всего семь классов. За парту пришлось сесть заново.

"Директор школы сказал мне, что надо идти в восьмой класс. Но я, двадцатилетний парень не хотел учиться с восьмиклассниками. Поэтому пошел на аферу. Учителя, где я учился раньше, написали, что я окончил 9 классов. И меня приняли в 10-й класс железнодорожной школы", - вспоминает ветеран.

Вместе с Григорием Ильченко обычную школу заканчивали и другие участники войны. Говорит, рядом с боевыми товарищами карабкаться по лестнице знаний было легче и веселей. Школу и институт солдат Ильченко закончил с хорошими отметками.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (22)

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