Радость Победы: о чем вспоминают ветераны накануне праздника

На пиджаке ветерана ВОВ Григория Дмитриевича Ильченко почти нет свободного места для новых наград. Самая дорогая сердцу – медаль Жукова. Григорий Ильченко служил под командованием талантливого военачальника – на первом Белорусском фронте.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Война для Григория Ильченко началась в 1944 году, после того, как его родную деревню на Украине освободили от немцев. Через три дня его призвали в ряды Советской армии и отправили в Житомирскую область, в город Коростень, где всего за две недели молодого парня обучили азам военного дела.

Боевое крещение

В составе зенитно-артиллерийского полка Григорий Дмитриевич охранял в городе Коростень стратегический железнодорожный мост, который проходил через ров глубиною около 40 метров.

"В военное время, когда советская армия отступала, мост взорвали. Поэтому как только наши освободили местность, саперы мост восстановили. По нему началось движение армии и гражданских. Немецкие самолеты днем и ночью бомбили этот мост, чтобы не дать возможности перемещаться. Это было мое первое боевое крещение", - поделился воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны.

Дыхание смерти Григорий Дмитриевич почувствовал, во время одного из обстрелов. Оказалось, что от гибели его старался уберечь боевой товарищ.

"Начался обстрел, и по траншеям надо было перемещаться прижимаясь. А я зашел в траншею и моя голова была выше брусьев. Вдруг сзади что-то произошло, и я пролетел по этой траншее метра четыре. Думаю, все, каюк, кончилась моя война. Оказалось, это меня ударил в затылок старший по возрасту солдат. Дал он мне кулаком для того, чтобы ни снайперы, ни пули ни осколки меня не достали", - рассказал Григорий Дмитриевич.

Выстрел! Радость! Салют!

Весть о великой победе Григорий Дмитриевич Ильченко встретил под Прагой, хотя за несколько дней до этого его полк прибыл в Берлин. Дело в том, что 5 мая в столице Чехии, захваченной фашистскими войсками, началось антигитлеровское восстание. В какой-то момент чешским повстанцам понадобилась помощь, и часть, в которой служил Григорий Дмитриевич, отправили на пражский плацдарм. Прибыв на место солдаты начали готовиться к бою. Выкопали "дворики" для пушек, установили орудия и заступили на пост.

"Я отстоял свой пост, мне было положено поспать. Я залез в землянку, уснул и мне приснился сон, как будто кругом стрельба. И вдруг забежал другой солдат, потянул меня за сапог, и я понял, что на самом деле вокруг наши все стреляют: стволы, пушки, все в небо! Я говорю, - что такое? А они мне – конец войны! Вот так у для меня закончилась война. Кругом были выстрелы, радость и салют!", - рассказал Григорий Дмитриевич.

По возвращению домой молодому двадцатилетнему солдату Григорию Ильченко надо было начинать жить заново и привыкать к законам теперь уже мирного времени.

"Я чувствовал себя не нужным нигде…"

После того, как Григорий Ильченко вернулся домой, он понял, что найти себя в мирное время будет непросто. У молодого солдата не было ни образования, ни другой специальности, кроме армейской. Война отняла четыре года жизни, которые молодой парень мог потратить на то, чтобы устроить свою жизнь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Он участвовал в антифашистском подполье в Молдавии - не стало легенды ВОВ

"Вся промышленность была почти разрушена, работы не было Я чувствовал себя ненужным человеком. Я не мог найти работы. Было трудно, я жил с родителями, кое-как мы перебивались", - рассказал Григорий Дмитриевич.

Солдат Ильченко твердо решил поступать в институт. Но и там его сначала ждал отказ: до войны Григорий Дмитриевич успел окончить всего семь классов. За парту пришлось сесть заново.

"Директор школы сказал мне, что надо идти в восьмой класс. Но я, двадцатилетний парень не хотел учиться с восьмиклассниками. Поэтому пошел на аферу. Учителя, где я учился раньше, написали, что я окончил 9 классов. И меня приняли в 10-й класс железнодорожной школы", - вспоминает ветеран.

Вместе с Григорием Ильченко обычную школу заканчивали и другие участники войны. Говорит, рядом с боевыми товарищами карабкаться по лестнице знаний было легче и веселей. Школу и институт солдат Ильченко закончил с хорошими отметками.

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