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Ясско-Кишинёвская операция

В Гура Быкулуй увековечили имена советских воинов, павших в боях на Днестре

© Sputnik / Владимир Гальперин
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (22)
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Имена сверяли по электронной базе данных, и оказалось, что погибших в кровопролитных сражениях было намного больше, чем считалось до сих пор.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik, Дарья Чернега. В селе Гура Быкулуй после капитальной реставрации был торжественно открыт мемориальный комплекс, построенный в честь солдат, погибших во время боев на Днестровском плацдарме.

Здесь шли тяжелые бои

В 44-м году вблизи села Гура Быкулуй располагался Днестровский плацдарм – один из стратегических пунктов Ясско-Кишиневской операции.

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Бои в этой местности были жестокими. Благодаря храбрости советских солдат удалось прорвать оборону немцев на правом берегу реки Днестр. За проявленный героизм во 18 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

Как рассказала примар села Гура Быкулуй Лилия Брехова, даже сейчас, спустя 75 лет после кровопролитных боев, местные жители находят в земле снаряды времен Великой Отечественной Войны.

"Мы обрабатываем наши участки вдоль Днестра. Выкапываем снаряды. У меня дома хранятся несколько гильз. Здесь все пролито огнем и кровью", - рассказала Лилия Брехова.

Как проходили строительные работы

Братская могила в селе Гура Быкулуй появилась сразу после ожесточенных боев в этом населенном пункте. Позже на ее месте был возведен мемориальный комплекс. Реставрация памятника погибшим солдатам проводилась дважды – в 2005-м и в 2012-м годах. Однако, по словам руководителя правозащитной организации «Вече» Николая Гуцул, сделали ее не очень качественно, поэтому понадобилось более основательное вмешательство.

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Деньги на реконструкцию памятника выделили местные органы власти и правозащитная организация "Вече". Работы обошлись примерно в 400 тысяч леев. Работы начались в августе прошлого года. В итоге был обновлен семиметровый обелиск и установлена 61 одна гранитная плита с именами. Благодаря уже имеющимся данным и дополнительной работе поисковиков, были увековечены имена 1300 погибших в жестоких боях.

Сверяли списки

Восстановить имена погибших оказалось непросто. В примэрии Гура Быкулуй еще с Советских времен хранится список из 480 человек. Чтобы не упустить ни одного солдата, поисковики воспользовались электронным архивом.

"После проверки по электронной базе, мы выяснили, что число погибших на подступах было намного больше. Располагая данными о том, какие дивизии участвовали в боях в селе Гура Быкулуй мы начали сравнивать все списки погибших", - рассказал руководитель поискового отряда "Август" Василий Сеньковский.

Для того, чтобы воссоздать список погибших у села Гура Быкулуй, поисковики также прибегли даже к изучению похоронок и сверке номеров наград павших солдат.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (22)

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