Гигантская автомобильная пробка образовалась на трассе Кишинев-Унгены

Измученные ожиданием водители и пассажиры публикуют в социальных сетях возмущенные комментарии.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Десятки автомобилей попали в гигантскую пробку на трассе Кишинев-Унгены. Водителям приходится двигаться буквально с черепашьей скоростью.

О размерах пробки можно судить по видеозаписям, которые возмущенные водители и измученные ожиданием пассажиры публикуют в Facebook.

Судя по комментариям очевидцев, причиной пробки стало сочетание двух факторов - большого количества автомобилей в дни, когда жители страны отмечают Радоницу и массово посещают кладбища, а также установка светофора, который регулирует движение на участке трассы Калараш-Страшены, где идет ремонт дорожного полотна.

На этом участке дороги работают патрульные полицейские, которые принимают меры для ликвидации автомобильного затора.

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