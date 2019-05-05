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Георгиевская ленточка

Впервые Георгиевская ленточка "облетит" все города Приднестровья

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Акции по раздаче приднестровцам одного из символов Победы проводится многими общественными организациями региона уже с апреля. Они продлятся вплоть до главного дня празднования - 9 Мая.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Впервые в Приднестровье акция "Георгиевская ленточка" охватит все города региона и дойдет до самых дальних его уголков. Представители разных организаций, принимающие участие в раздаче ленточки, поделились с корреспондентом Sputnik, как принимают акцию приднестровцы.

До самых, до окраин
Всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Sputnik / Александр Кряжев
В "России сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2019"

Волонтеры молодежного движения "Звезда" при поддержке Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра объедут все главные населенные пункты Приднестровья, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в праздничных шествиях, которые состоятся 9 мая, с георгиевской лентой на груди.

Маршрут поездки сегодняшнего дня: Каменка – Рыбница – Дубоссары – Григориополь – Слободзея – Днестровск. В планах - раздача черно-оранжевой ленточки в Бендерах 7 мая, в Тирасполе 8 мая, и в сам праздник 9 мая, когда люди будут собираться в колонну "Бессмертного полка", которая пройдет традиционно по Тирасполю от драмтеатра до Мемориала славы.

"Проедим по региону и будем раздавать ленту в местах массового скопления людей. Не везде в эти дни найдешь много людей. Помнится, в прошлом году в Григориополе по центральной улице их ходило мало. Мы отправились в местный супермаркет, к нам вышел управляющий и предложил зайти внутрь,  разрешив раздать ленты", - вспоминает руководитель Днестровско-Прутского центра Альберт Доржеев.

И иностранцы участвуют в акции

Как рассказал Доржеев, люди всегда воспринимают предложение прикрепить георгиевскую ленточку к их одежде с воодушевлением. Подтверждает это и Инна Крамаренко – пресс-секретарь партии "Обновление", молодое крыло которой не первый год также активно участвует в раздаче ленточек.

"В Тирасполе общались с горожанами, расспрашивали про их родственников, которые воевали. Люди охотно рассказывали и ленточку принимали. У нас всегда тепло относятся к этой акции. Даже иностранные туристы поучаствовали, которые гуляли по центру города. Им тоже вручили ленточки", - рассказывает Крамаренко.

Еще одни участники акции
Дмитрий Киселев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Уже также раздали георгиевские ленточки активисты движения-сообщества "Молодежь Приднестровья" и Союза русских общин Приднестровья.

Как рассказала председатель Союза Виорика Кохтарева, ежегодно их организация распространяет около 10 тысяч черно-оранжевых ленточек. Их предоставляют Союзу посольство России в Молдове, а также представительство Россотрудничества в Молдове.

Ленточки традиционно передаются русским общинам разных городов, которые в свою очередь распространяют их по различным организациям – местным администрациям, школам. Часть из них выдаются вузам, чтобы к акции могла приобщиться также и студенческая молодежь.

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Теги:
молодежное движение "Звезда", Союз русских общин Приднестровья, Инна Крамаренко, Виорика Кохтарева, Альберт Доржеев, Георгиевская лента, георгиевская лента, георгиевская ленточка, Акция "Георгиевская ленточка", Приднестровье
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