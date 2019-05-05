Раскованная и загорелая: модель из Молдовы расслабилась на пляже в Турции

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Известная фотомодель, уроженка Молдовы Анастасия Фотаки не вынесла затяжной молдавской весны и сбежала на пляж в Турцию. Оттуда девушка шлет всем привет с помощью Instagram и публикует зажигательные фото в микроскопических бикини на фоне роскошных интерьеров.

View this post on Instagram 1 or 2?🤷‍♀️🌊💃🏼🎉 Costum de baie @mae_intimates_ 🤗❤️ A post shared by A_F❤️ (@anastasia_fotachi) on May 4, 2019 at 1:11am PDT

У Анастасии всё хорошо не только с внешностью и фигурой, но и в личной жизни. В феврале публика заговорила о том, что между моделью и миллиардером Габриэлом Стати завязался бурный роман.

View this post on Instagram 🌊 A post shared by A_F❤️ (@anastasia_fotachi) on May 3, 2019 at 3:28am PDT

Позже девушка призналась в социальных сетях, что она больше не одинока.

View this post on Instagram 💕 A post shared by A_F❤️ (@anastasia_fotachi) on Apr 22, 2019 at 12:32pm PDT

Вслед за этим в Instagram начали появляться ее совместные фотографии с возлюбленным. Поначалу девушка закрывала его лицо застенчивыми эмодзи, однако затем пара перестала утаивать от общественности свои отношения.

View this post on Instagram 🥰 A post shared by A_F❤️ (@anastasia_fotachi) on Apr 13, 2019 at 6:48am PDT

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