Раскованная и загорелая: модель из Молдовы расслабилась на пляже в Турции

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Известная фотомодель, уроженка Молдовы Анастасия Фотаки не вынесла затяжной молдавской весны и сбежала на пляж в Турцию. Оттуда девушка шлет всем привет с помощью Instagram и публикует зажигательные фото в микроскопических бикини на фоне роскошных интерьеров.
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У Анастасии всё хорошо не только с внешностью и фигурой, но и в личной жизни. В феврале публика заговорила о том, что между моделью и миллиардером Габриэлом Стати завязался бурный роман.
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Позже девушка призналась в социальных сетях, что она больше не одинока.
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Вслед за этим в Instagram начали появляться ее совместные фотографии с возлюбленным. Поначалу девушка закрывала его лицо застенчивыми эмодзи, однако затем пара перестала утаивать от общественности свои отношения.
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