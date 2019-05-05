В Кишиневе в парке Валя Морилор состоялся благотворительный марафон

Организаторам акции удалось собрать почти тысячу евро для помощи людям с двигательными нарушениями.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Десятки взрослых и детей приняли участие в благотворительном марафоне, организованном в парке Валя Морилор. Соревнования прошли проведены под лозунгом помощи людям с двигательными нарушениями.

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Деньги, собранные после мероприятия, будут пожертвованы на исследовательские проекты по болезням позвоночника. Подобные марафоны прошли одновременно в более чем 50 странах мира, включая Италию, Германию, Бразилию и Португалию, сообщил телеканал Publika.

Стоимость участия в марафоне гости составила восемь евро. Среди участников были и люди, перенесшие тяжелые операции.

По словам представителя организаторов Иона Витилэ, в результате благотворительной акции удалось собрать около тысячи евро.

В мире этот марафон проводится в шестой раз, а в Молдове — уже третий год подряд.

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