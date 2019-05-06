Кишиневские Маугли, или Как дети в столице "скатываются в пропасть"

Все больше молодых людей попадают в зависимость от клея и токсических веществ, они сами не замечают, как становятся хроническими токсикоманами. В чем истоки этой проблемы - пытался разобраться корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik, Андрей Петрик. С приходом весны в Молдове не только расцвели фруктовые деревья и густо зазеленела листва. Начали проявляться самые отчаянные, вопиющие и больные для нашего общества признаки - дети, брошенные на произвол судьбы, вновь появляются на улицах, многие из них нюхают клей прямо в общественных местах, а некоторые курят синтетические смеси - "спайсы", корчась затем на людях в конвульсиях.

Злачные места, где обитают эти несчастные несовершеннолетние - район возле железнодорожного вокзала Кишинева, а также пространство возле заброшенной гостиницы "Националь", которая стала для юных бродяг вторым домом.

В чем причины такого разгула беспризорников в Кишиневе, и что грозит юному организму подростка, увлекающегося токсическими веществами и "спайсами"? Ответы корреспондент Sputnik Молдова искал в беседе с экспертами.

Родители - на заработках, ребенок - на улице

© Fotolia / gebphotography В Молдове растет новое поколение криминальных группировок

Все чаще в Молдове встречаются неполные семьи. Мужья и жены уходят от родных или надолго уезжают на заработки. Для ребенка, особенно в сельской местности, уверены специалисты, это зачастую означает одно и то же — отсутствие полноценного внимания, заботы, ласки.

А детей доверяют не только другим родственникам, но нередко посторонним людям — соседям, друзьям семьи, нанятым по объявлениям воспитателям.

"В итоге ребенок начинает испытывать психологический дискомфорт. Подчас он просто убегает из той среды, которая ему не по душе. Кстати, улица детям кажется привлекательнее — они чувствуют свободу и ответственны сами за себя. Нет постоянного надзора и придирок взрослых", — заявила доктор психологии Елена Ковалева.

Во все тяжкие

Однако, как правило, детская и подростковая психика не в состоянии вынести все вызовы, которые бросает неокрепшей психике улица.

Поэтому среди таких "бродяжек" нередки случаи самоубийства, но чаще всего — ухода в наркоманию в качестве способа не переживать проблемы. Легче всего практически бесплатно достать клей. Его-то и нюхают маленькие бомжи. Алкоголь — также неразлучный спутник групп беспризорников.

У арестованных наркоторговцев изъяли "товар" на сумму в 8 миллионов леев>>>

"В уличной среде ребенок научится только общению и выживанию, но встречаются среди таких детей те, кто и в 16 лет не может ни читать, ни писать — школу несовершеннолетние бродяги, конечно же, не посещают. Их университетами становятся старшие товарищи, просвещенностью и моральной чистоплотностью как правило не отличающиеся", — отметила Ковалева.

© Sputnik / Евгений Биятов В Кишиневе наркоманы поработают на благо общества

Причем, по словам психолога, такие дети, как правило, не поддаются стандартному воспитанию. Для того, чтобы их социализация проходила быстрее после уличных скитаний, необходим индивидуальный, творческий подход к психологии каждого из них. Лишь тогда, по утверждению специалиста, удастся продвинуться вперед и будет надежда на лучшее будущего для такого "кишиневского Маугли".

Под властью "дури"

Клей - это еще полбеды для растущего организма, гораздо опаснее, когда подростки пристращаются к алкоголю и синтетическим наркотикам - курительным смесям.

"Мир наркотиков за последние 15 лет изменился. Сегодня некоторые психоактивные вещества стали доступными для молодых людей, наркотики стали более "агрессивными". Эти вещества способствуют наибольшему появлению зависимости и возникновению тяжелых последствий", - подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова психиатр, врач-нарколог Лилия Федорова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Греку: в Молдове дети впервые пробуют наркотики в 13-14 лет

По словам специалиста, сейчас в Молдове употребляют больше синтетических наркотиков, которые вызывают зависимость мгновенно. Деградация личности происходит за считанные недели, психика человека "ломается" на глазах.

"Очень быстро тот, кто употребляет такие наркотики, становится душевнобольным человеком. Люди с такой степенью наркозависимости тяжелее лечатся, им сложнее помочь. Они должны получить помощь специалистов, пока мы еще в состоянии ее предоставить, чтобы не было поздно", - сказала Федорова.

Нарколог утверждает, синтетические наркотики разрушают ментальные, когнитивные, эмоциональные данные личности, человек превращается в малосоображающее существо, основной целью жизни которого становится поиск очередной дозы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK