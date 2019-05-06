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Ажиотаж на кладбище в поминальные дни

Отдаем ли мы себе отчет, зачем сегодня пойдем на кладбище

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Опыт прежних лет доказывает, что День поминовения усопших не обходится без желания "показать себя не хуже прочих" - а то и пустить пыль в глаза; а также без чревоугодия, бражничества и связанных с этим эксцессов.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Ни одно из этих прискорбных проявлений человеческой натуры не имеет ничего общего с добродетелями - будь то христианскими или общечеловеческими, утверждают священнослужители.

Кладбище имени св. Лазаря (Дойна)
© Sputnik / Yana Zaharova
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Отец Николае Чобану в радиопередаче "Sputnik Matinal" высказал убеждение, что смысл сегодняшнего дня состоит не в раздаче милостыни "за помин души", хотя понятно стремление прийти и выполнить свой долг, чтобы люди это видели, чтобы Бог это заметил.

"К могилам нужно прийти с символическим материальным присутствием, а акцент сделать на духовном присутствии, обращая свою молитву к Всевышнему и даже продолжая молиться весь год", - сказал он.

По его словам, поминовение не повод для развлечения, для чрезмерного употребления алкоголя, и уж тем более для приготовления шашлыков, что порой можно увидеть на кладбищах.

Кишинев, кладбище имени св. Лазаря (Дойна)
© Sputnik / Николай Костыркин
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"Люди могут выпить чуточку вина, "чокнуться" пасхальными яйцами, съесть пасхи и молиться за души усопших", - добавил священнослужитель.

Отец Октавиан Мошин в той же радиопередаче поддержал эту мысль, отметив, что на кладбище надо вести себя надлежащим образом, думать о почивших, а не о собственных желаниях. Он неодобрительно отозвался о тенденции расстилать ломящиеся от яств столы, являться в ярких нарядах.

А также призвал "не превращать поминовение в пустословие, зубоскальство или ссору".

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