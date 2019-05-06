Врач Серджиу Гладун: в мире новая эпидемия, Молдова не стала исключением

Женщины все чаще прибегают к кесареву сечению, а это, по мнению ученых, уже изменило человеческую эволюцию.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik, Сергей Цуркану. Женщины разучились рожать – по крайней мере это демонстрирует мировая статистика. Кесарево сечение в настоящее время применяется намного чаще, чем еще 30 лет назад. И в Молдове наблюдается абсолютно такая же тенденция. Об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" рассказал директор Института матери и ребенка Серджиу Гладун.

"Врачи акушеры-гинекологи говорят о феномене эпидемии кесарева сечения во всем мире. Когда я начинал работать в Институте матери и ребенка, уровень кесарева сечения в Молдове был в среднем девять процентов. Сейчас же – 18-19", - сказал врач.

Количество кесаревых сечений выросло во всем мире, в США — почти в шесть раз. А в частных клиниках количество неестественных родов доходит до 50%. Впрочем, в США рост еще не максимальный, утверждает собеседник.

"В соседней Румынии, уровень кесарева сечения очень высок – 50-60%. В некоторых латиноамериканских странах - в Бразилии, Аргентине - уровень кесарева сечения 90%", - заявил Гладун.

© Sputnik / Игорь Зарембо Кесарево сечение может навредить мозгу младенца, заявляют врачи

Ученые считают, что кесарево сечение, – это не просто альтернатива естественным родам. Дети, которые прошли через родовые пути матери, сталкиваются с ее бактериями, которые в дальнейшем надежно предохраняют их от инфекций. При кесаревом сечении же младенец приобретает совсем другой набор микробов и микроорганизмов – далеко не полезный и не способствующий созданию иммунитета. Наукой доказано, что дети, родившиеся путем кесарева сечения, в большей степени подвержены стафилококковой инфекции, также у них позже происходит колонизация кишечника полезными бактериями, помимо этого, в будущем они чаще болеют астмой и различными видами аллергии.

В большинстве стран, в том числе и в Молдове, одного желания роженицы для проведения кесарева сечения недостаточно, хотя желающих пойти на это немало, утверждает Гладун.

"Есть желание женщины, ее страх родовых схваток, болевого синдрома. Боится за свое здоровье и здоровье ребенка. У нас для проведения кесарева сечения, одного желания женщины недостаточно. Мы должны аргументировать проведение этой операции. Должны быть медицинские показания", - объяснил врач.

И еще один удивительный факт, о котором, в связи с частыми проведениями кесарева сечения, говорят ученые – изменение человеческой эволюции.

Все дело в том, что из-за естественного отбора крупные младенцы в прошлом часто не выживали при родах. Как и матери с узким тазом. В наше время медицина спасает и тех, и тех в связи с чем эти признаки стали наследоваться – девочек с узким тазом, к примеру, сейчас рождается намного больше чем 100 лет назад.

Эксперты предупреждают, что кесарево сечение вовсе не безопасная процедура – у матерей, как и младенцев высока вероятность осложнений. Всемирная организация здравоохранения доказала, что идеальная доля кесарева сечения в статистике родом – не более 10-15%. А врачи должны откровенно рассказывать будущим мамам обо всех плюсах и минусах процедуры кесарева сечения, ни в коем случае не прибегать к нему слишком часто, а делать его только по медицинским показаниям.

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