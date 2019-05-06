Полиция чтит память ушедших из жизни коллег и несет усиленную службу

Многие правоохранители пали при выполнении своего долга, заслужили упоминания добрым словом также те, кого не пощадили годы и болезни.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. В эти дни, когда отдают дань памяти покинувшим нас, полиция склоняет голову перед коллегами, которые на протяжении жизни своим каждодневным трудом служили закону и обществу.

"Память о вас будет вечно жива", - говорится в публикации на официальной странице полиции Республики Молдова в Facebook.

Работники Генерального инспектората полиции находятся на посту и в поминальные дни - чтобы блюсти порядок, предотвращать и предупреждать нарушения закона. Они несут дежурство вблизи кладбищ, внутри жилых кварталов, в зонах отдыха, на улицах городов и автотрассах.

Полиция призывает граждан не садится за руль в нетрезвом состоянии, парковать машины исключительно в отведенных для этого местах, не оставлять в салоне деньги и ценные вещи.

Для того, чтобы не затруднять дорожное движение, водителям и пешеходам рекомендуется проявлять терпение и взаимное уважение.

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