Игорь Додон выразил соболезнования в связи с авикатастрофой в Шереметьево

По словам президента Республики Молдова, он воспринял известие о произошедшей трагедии с чувством глубокой печали и сожаления.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Глава государства высказал слова поддержки руководству и гражданам России по поводу авиакатастфрофы, повлекшей за собой человеческие жертвы.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний", - написал Игорь Додон на своих официальных ресурсах в соцсетях.

Президент Молдовы передал искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Трагедия в аэропорту "Шереметьево" произошла накануне вечером. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Лайнеру удалось сесть только со второй попытки. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным Сдедственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек.

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