Школа: каникулы заканчиваются, скоро праздничные выходные

Между этими периодами учеников ждут два дня занятий.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Понедельник - последний день десятидневных пасхальных каникул.

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Согласно календарному расписанию на 2018-2019 учебного года, школьники были свободны от занятий с 27 апреля по 6 мая.

Во вторник их ждут в учебных классах и лабораториях. Уроки продолжатся в среду, затем следуют два праздничных выходных дня 9 и 10 мая, выпавшие перед субботой и воскресеньем.

В итоге школьники воспользуются дополнительными четырехдневными майскими мини-каникулами.

Когда закончится учебный год

Для учащихся I-VIII и X-XI классов летние каникулы начнутся 1 июня и продлятся 92 дня - до 31 августа.

Девятиклассникам предстоит сдать экзамены 3 - 14 июня, а учащимся выпускных XII классов - с 4 по 21 июня 2019 года.

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Тестирование учеников IV классов пройдет в этом году с 14 по 24 мая 2019.

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