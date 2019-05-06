Посольство РФ в Кишиневе: чуткость к горю всегда присуща молдавскому народу

Российское диппредставительство благодарно отозвалось на то что кишиневцы, по велению души, весь день несут к его стенам цветы и мягкие игрушки в знак скорби по жертвам авиакатастрофы в Москве.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова искренне поблагодарило всех тех, кто пришел почтить память погибших в результате трагедии в московском аэропорту «Шереметьево».

"Чуткость к горю ближнего и сострадание были всегда присущи дружественному молдавскому народу", - подчеркивается на официальной странице посольства в Facebook.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Судну удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, до последнего спасавшего пассажиров.

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