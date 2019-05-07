Дети с аутизмом в Молдове: забытые властью и не попавшие в статистику

Число детей с аутизмом продолжает расти: в отличие от других стран в Молдове дела обстоят лучше, но только… на бумаге. О том, что предпринимают власти республики для помощи таким малышам, и как живут семьи, у которых ребенок страдает аутизмом, разбирался обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik, Силвия Завадовски. Во всем мире все больше детей страдает аутизмом. В 2018 году Центр по контролю заболеваний приводил следующие данные – на мировом уровне этот недуг встречается у одного из 59 несовершеннолетних. Цифры и впрямь тревожные… В отличие от других стран в Республике Молдова дела обстоят лучше, но только… на бумаге, на которой черным по белому указано, что в стране зарегистрировано 246 человек с аутизмом. Но каково реальное положение дел в стране, разбирался обозреватель sputnik.md.

© Sputnik / Улозявичюс Аудрюс Они просто другие: почему аутизм - это не приговор

В Молдове в принципе не существует регистра лиц, страдающих расстройствами аутического спектра. Большая часть таких детей вообще не попадает под категорию "лицо с ограниченной ответственностью" или "человек с отставанием в развитии". У многих семейных врачей нет достаточной подготовки для диагностики этого расстройства, а у государства в принципе нет специалистов, которые могли бы помогать таким пациентам. Поэтому диагностика детей затягивается и становится даже запоздалой, а лечение в нашей стране достаточно дорогое. Все проблемы ложатся исключительно на плечи родителей и маленьких пациентов…

Однако обо всем по порядку.

Что такое аутизм

Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

© Sputnik / Виталий Аньков Мальчик с аутизмом не справляется в школе, а ему отказались помочь

Специалисты отмечают, что люди, страдающие расстройствами аутического спектра, все видят и слышат, но ничего не понимают или иначе воспринимают мир, то есть по-своему. Для них некоторые предметы, поведение или даже люди бессмысленны, а понимание чувств другого человека – печаль или боль – не знакомо. Поэтому дети с такой проблемой не могут выстраивать дружеские отношения со своими сверстниками, а большая часть их жизни проходит в своих мыслях и в своем собственном мире.

От аутизма никто не застрахован

При этом аутизм не выбирает семью, расу, национальность и социально-экономический статус.

Современная наука не может однозначно ответить на вопрос о том, каковы причины, приводящие к подобного рода расстройствам.

Существуют предположения, что аутизм может быть вызван инфекциями в период беременности, тяжелыми или неправильно проведенными родами, психотравмирующими ситуациями в раннем детском возрасте и так далее. Другие специалисты считают, что причина возникновения аутизма заключается в генетических факторах.

В Молдове есть и другая версия – некоторые мамы полагают, что именно вакцинация ребенка приводит к аутизму. Однако научно подобные обвинения не доказаны.

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Аутизм — расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжении всей жизни. Это заболевание включает нетипичное развитие мозга, которое становится очевидным по мере роста ребенка. На мировом уровне чаще всего это заболевание встречается среди мальчиков, чем у девочек.

Аутизм в Молдове: диагностика и лечение

Специалисты отмечают, что аутизм может быть диагностирован только при помощи систематического наблюдения, а это задача семейного врача.

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"Министерство фокусируется на раннем выявлении путем утверждения стандарта наблюдения, который используется семейными врачами", - заявила Sputnik глава управления первичной медицинской помощи министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

По словам собеседница, "участковый может выявить отклонения у двухлетнего ребенка от нормы, которая должна быть в соответствующем возрасте".

"Малыша, у которого обнаружили какие-либо отклонения, могут перенаправить для получения специализированной помощи амбулаторно", - сказала Затык.

Такое "тестирование" в обязательном порядке внедрили еще в 2012 году. Однако некоторые семейные врачи либо вообще не занимаются подобным наблюдением, либо делают это для галочки в своих отчетах.

"Обязательный скрининг проводится в 18, 24 и 36 месяцев, но, к сожалению, исходя из нашего опыта, это не делается", - отметила исполнительный директор Ассоциации "SOS Аутизм" Алена Думитраш.

Это подтверждается тем, что значительно число детей, которые по медицинским картам абсолютно здоровы, в реальности – страдают аутизмом.

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"Только в наш Центр попали 45 семей, которым не делали скрининг. Мой ребенок также не проходил подобную проверку", - сказала Ольга Гузун, администратор общественной организации "Аутизм", мать ребенка, страдающего аутизмом.

По ее словам, если первенец страдает аутизмом, то второму ребенку должны уделять особое внимание. Исследования показывают: риск, что второй ребенок станет аутистом в 100 раз выше. Однако, как отметила собеседница, в нашей стране этого не происходит.

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Большая часть семейных врачей в Молдове недостаточно подготовлена для диагностики подобных расстройств.

"Понимаю, что у семейных врачей нет времени, а 15 минут очень мало для выявления подобного расстройства, но меня лично спросил один семейный врач, слышит ли мой ребенок. Такое отношение вообще возможно?", - возмутилась Гузун.

Выходит, что зачастую именно родители становятся теми, кто выявляет симптомы расстройства уже в первые девять месяцев жизни ребенка. По словам специалистов, эти признаки могут быть и временными, а вот большая часть симптомов становится заметной после первого года жизни.

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Симптомы аутизма

Отсутствие улыбки и выражения радости, когда ребенок видит маму или кого-то из членов семьи, ограниченное или полное отсутствие визуального контакта, а также реакции на голос матери – это только несколько признаков, которые могут быть выявлены у ребенка в возрасте до года, отметила в комментарии Sputnik психотерапевт Ассоциации "SOS Аутизм" Виктория Гарштя.

Иногда, как отмечают специалисты, определенные признаки, указывающие на наличие расстройства аутического спектра, проявляются даже у новорожденных.

"Некоторые дети отличаются с самого момента их рождения. Они будто не замечают тех, кто их окружает. Такие малыши на довольно долгое время могут концентрироваться на одном объекте, они либо очень спокойны, либо крайне плаксивы", - сказала эксперт.

В возрасте двух лет симптомы становятся выраженными.

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"Если до двух лет ребенок не может связать двух слов, не играет с игрушками, не проявляет интерес к тому, что показывают взрослые, – предметы, животные, фрукты, овощи и так далее, то уже это должно стать причиной для того, чтобы родители срочно обратились с малышом к специалисту", - пояснила психотерапевт.

Повторяющиеся действия, привязанность к одной игрушке, навязчивое повторение слов или предложений, ходьба на пальцах ног - это другие симптомы, которые могут быть характерны для трехлетнего ребенка.

Что делать, если диагноз подтвердился?

В течение долгих лет в нашей стране детей, которым ставили диагноз аутизм, направляли в Психиатрическую больницу, где их "лечили" нейролептическими препаратами. Однако многие специалисты и исследования показывают, что подобные расстройства не лечат медикаментозно.

Представители общественной организации "Аутизм" утверждают, что одна из действенных терапий, по итогам которой получены наилучшие результаты, - это метод ABA. Он предполагает особую систематическую и интенсивную программу обучения, благодаря которой поведение ребенка, страдающего аутизмом, меняется. Конечная цель этой программы – полная социальная интеграция маленького человека. Специалисты уверяют, что результаты этого метода соответствуют ожиданиям.

"Система предполагает выполнение четко сформулированных целей, которые распределены на мелкие задачи. Все происходит таким образом, чтобы можно было постоянно видеть прогресс ребенка. Программа достаточно строгая, и малыша нужно стимулировать в течение всего дня", - рассказала Ольга Гузун.

По словам Алены Думитраш, дети, которые проходят программы ABA, могут почти полностью восстановиться. Она отметила, что все зависит от возраста, в котором диагностируется и лечится расстройство, а также от степени вовлеченности родителей.

"К сожалению, пока у нас нет специализированных центров, куда можно обратиться за помощью, за исключением НПО, которые и предоставляют поддержку таким детям", - отметила глава управления первичной медицинской помощи министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

Каждый час такого лечения обходится в 120 леев, а для восстановления ребенка требуется не менее четырех часов в день. Простой подсчет показывает, что 1500 леев, которые государство выделяет в месяц в качестве пособия по инвалидности, хватит лишь на 12 часов таких занятий.

Расходы на лечение полностью ложатся на плечи родителей.

Ребенок Ольги Гузун прошел эту программу. Женщина довольна результатом. Она призналась, что потратила достаточно много денег и времени.

"Терапия занимала у нас по пять часов в день с понедельника по пятницу. В течение трех лет мы жили в таком ритме. Муж очень много работал, чтобы обеспечить финансово лечение", - сказала она.

Каждый месяц только на терапию семья Гузун тратила по 6000 леев. Однако инвестиции оправдалась, сказала Ольга. Ее ребенку уже восемь лет. Он полностью интегрирован в общество – ходит в школу и нормально общается со сверстниками.

Что думают власти?

Однако далеко не все могут себе позволить себе дорогостоящее лечение. Власти заявляют, что предлагается открыть на национальном уровне три центра, где дети с аутизмом будут проходить подобную терапию бесплатно.

© Sputnik / Константин Чалабов В Молдове создадут специализированные центры для людей с аутизмом

"У нас есть проект, который предполагает утверждение типового положения об организации и работе центра, специализированного на расстройствах аутического спектра. Этот документ позволит создать подобные учреждения, которые предоставят помощь детям с аутизмом", - отметила глава управления первичной медицинской помощи министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Остается вопрос, когда подобные центры откроются в нашей стране.

Как отметила чиновница, "данный документ находится на этапе завершения".

Но пока власти вмешаются, родителям, чьи дети страдают аутизмом, ничего не остается, как своими силами бороться за своих малышей…

По данным общественных организаций, в Молдове насчитывается порядка 490 людей с аутизмом, из которых 466 – дети.

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