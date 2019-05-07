Приднестровцы вольются в колонну Бессмертного полка в Москве и Петербурге

Соотечественники из Приднестровья в День Победы 9 мая смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" в России.

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровцев, проживающих в России, приглашают влиться в колонну Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. Шествие в обоих городах состоится в День Победы 9 мая.

В Москве предлагается проживающим в России приднестровским согражданам и всем желающим принять участие в шествии. Организатор - официальное Представительство Приднестровья в РФ. Начало движения запланировано от станции метро "Динамо" по Ленинградскому проспекту и далее через улицы Тверскую, Тверскую-Ямскую, Охотный ряд и Манежную площадь. Сбор участников организуется в 14:00.

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В Санкт-Петербурге сбор запланирован на 14:20 рядом со станцией метро "Площадь Александра Невского", угол Невского проспекта и улицы Александра Невского. Колона начнет движение в 14:45.

Как писал ранее Sputnik, в Приднестровье акция "Бессмертный полк" организуется не первый год. Каждый раз к колонне присоединяется все больше людей, идущих с фотографиями свои родственников, погибших на войне или переживших ее. Пройдет она и в этом году. Шествие традиционно запланировано на День Победы в главном приднестровском городе – Тирасполе. 9 мая колонна двинется от площади А. В. Суворова до военного городка.

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