В центре Кишинева на улице Эминеску перекроют движение до конца мая

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. До конца мая будет перекрыто дорожного на одном из участков улицы Михая Эминеску в центре столицы. Распоряжение об этом подписал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

© Photo : пресс-служба правительства Молдовы Ремонт дорог в столице: какую улицу придется объезжать

Закроют участок между улицами Вероника Микле и Букурешть. Запрет на движение будет действовать с 7 по 30 мая.

Причиной стало проведение капитального ремонта теплосетей.

Для водителей установлены временные дорожные указатели.

Кроме того, в столице будет перекрыто движение на улице Александру Маринеску, между улицами Алба Юлия и улицей Хайдукул Тобулток. Движение перекроют в оба направления.

Этот участок улицы будет недоступен в период до 27 мая 2019 года. В это время также будут проводиться технические работы, связанные с ремонтом теплопровода.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK