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Отключения в понедельник — где в Кишиневе не будет света

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Десятки в двух секторах Кишинева и в районах страны на несколько часов будут отключены от подачи электроэнергии.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. На понедельник, 7 мая, запланировано проведение ремонтных и профилактических работ в электросетях в четырех секторах Кишинева. По сообщению поставщика электроэнергии, не будет электричества на следующих улицах.

Рышкановка и Центр:

- ул. А. Пушкин 45, 47, 47/1, 47/5, 49, 53, Фанталулуй 8, Г. Виеру 12, 12A, 14, 16, 18, 20, Пяца Веке 4, 8, Романа 19, 19/1, 19/2 - в период с 09.10 - 17.00.

- ул. 8 Марта 70, 75, 79, 82A, 112, 120, Кэлушарь 26A, 35, 46, 48, Монтанэ 10-34, 11-23, Поштей 35-53, 78-94, 100 - в период с 09.30 - 17.30.

Буюканы:

- Каля Ешилор 5, 5/3 - в период с 09.00 - 17.00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в ряде районов Молдовы.

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11 и на сайте поставщика электроэнергии.

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