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Как отстраивали Кишинев 50 лет назад — редкое фото с памятником Котовскому

© Sputnik / Борис Кауфман
Общество
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Тема:
Легенды старого Кишинева (180)
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На странице краеведческого сообщества в социальных сетях опубликована фотография центра столицы во времена, когда началась застройка проспекта Негруцци.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Редкое архивное фото центра Кишинева в районе памятника Котовскому опубликовано на странице краеведческого сообщества OldChisinau в Facebook. На снимке показана панорама будущего проспекта Негруцци, где только начинается массовая застройка многоэтажными зданиями.

На заднем плане — ныне исчезнувшая Гуцулёвка с одноэтажной застройкой. Снимок сделан около 1960 года.

Бронзовый памятник красному командиру Григорию Котовскому, герою Гражданской войны, был установлен в 1954 году. Группу скульпторов и архитекторов возглавлял знаменитый Лазарь Дубиновский. Памятник отлили на Мытищенском заводе в Москве.

А так выглядел этот район, когда строительство проспекта уже было в разгаре.

© Sputnik / Борис Кауфман
Памятник Григорию Котовскому

Сохранились и цветные фото этого сектора города в период реконструкции.

Кишинев: памятник Котовскому
© Photo : архив Николая Костыркина
Кишинев: памятник Котовскому

Каким был Кишинев около 40 лет назад, можно судить по небольшой документальной ленте, снятой на киностудии "Молдова фильм" в 1971 году.

Авторами этого видео, опубликованного в интернете, стали режиссер Николай Харин и сценарист Михаил Мельник.

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Тема:
Легенды старого Кишинева (180)

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Теги:
памятник, память, история, Кишинев
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