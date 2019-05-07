Кодряну - дорожникам: больше никакого "лака для ногтей" при нанесении разметки

Если в Кишиневе дорожная разметка продолжит исчезать с первым дождем, то ответственные за ее нанесение чиновники могут быть уволены, заявил и.о. примара Руслан Кодряну.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну сделал предупреждение чиновникам управления транспорта, заявив, что они ответят должностями за использование "лака для ногтей" при нанесении дорожной разметки. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания муниципальных служб.

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Часто в муниципии дорожная разметка стирается через небольшой промежуток времени после ее нанесения, на что жалуются жители молдавской столицы, в частности, водители.

"Больше не покупайте лак для ногтей для нанесения разметки. Проводите лабораторные тесты, чтобы краска не была с истекшим сроком годности или та, что хранилась в неадекватных условиях, и не смывалась во время первого дождя. За качество используемой краски ответите должностями", - заявил Кодряну.

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И.о. примара также подчеркнул, что чиновники должны будут представить карту точных адресов, где планируется проводить соответствующие работы. В первую очередь, наносить разметку будут на перекрестках с оживленным движением, а также рядом с учебными заведениями.

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