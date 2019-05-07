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Следственные действия на месте аварийной посадки самолёта в аэропорту Шереметьево

Трагедия в аэропорту Шереметьево: стоит ли менять инструктаж для пассажиров

© Photo : Следственный комитет РФ
Общество
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Эксперт в области гражданской авиации рассказал о готовности Международного аэропорта Кишинева противостоять ЧП.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Клубы черного дыма, запах плавящегося пластика, крики объятых ужасом людей, бортпроводники, выталкивающие пассажиров на надувные трапы. Трагедия в московском аэропорту Шереметьево унесла жизни 41 человека – более половины пассажиров и экипажа рейса SU1492 Москва — Мурманск. Пользователи социальных сетей до сих пор активно обсуждают произошедшее, а мнения о причине катастрофы разделились - одни считают, что причина трагедии заключается в действиях летного состава и персонала аэропорта, другие - в погодных условиях, некоторые уверены, что такого огромного числа жертв удалось бы избежать, если бы ряд пассажиров не тормозил процесс эвакуации, пытаясь спасти свои чемоданы.

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Эвакуация пассажиров самолета SSJ-100 в Шереметьево попала на видео

"Мы видели кадры, что была жесткая посадка самолета. В результате чего, скорее всего, и произошло возгорание. Но это все наши версии и не более. Чтобы о чем-то говорить, нужно располагать данными. Надо дождаться официальной объективной информации. Только это может позволить делать какие-то выводы, приближенные к тому, что там случилось", - заявил Sputnik эксперт в области гражданской авиации, пожелавший остаться неназванным.

Как инструктировать пассажиров

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что некоторые пассажиры злополучного рейса SU1492 Москва — Мурманск пренебрегли мерами безопасности и стали спасать собственные вещи, собеседник отметил, что здесь речь идет исключительно о психологии человека.

"Люди разные. Воздействие чрезвычайной ситуации на человека дает совершенно разные эффекты. Одни, к примеру, бросаются спасать тех, кто рядом находится, а другие – хватают свои чемоданы. Все зависит от человека", - сказал специалист.

Он отметил, что, конечно, информация о том, что люди спасали свои вещи, шокирует.

"Но еще раз отмечу, что в разных критических ситуациях люди ведут себя по-разному. Невозможно это предсказать. Сложно себе представить, что перед взлетом самолета пассажиров настраивают, что свой чемодан с полки снимать в случае ЧП нельзя. Думаю, достаточно того инструктажа, который проводят бортпроводники", - добавил эксперт.

Специалист пояснил, что стюарды перед каждым взлетом показывают и максимально подробно объясняют пассажирам, что нужно делать во внештатной ситуации.

Память
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"На борту самолета позади каждого пассажирского кресла есть карточки с инструкцией, где по шагам расписано, как действовать в той или иной ситуации. Но все зависит, естественно, от каждого человека – ознакомился он с этой информацией или нет", - отметил эксперт.

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Аэропорт Кишинева: готовность к ЧП и реагирование

Собеседник отметил, что в Международном аэропорту Кишинева делается все, что положено по нормативам.

"Регулярно проводятся учения, на которых засекается время прибытия самолета, пожарной команды в ту или иную точку аэропорта, а также разворачивания средств и сил в данном квадрате аэропорта. Все это делается и результаты соответствуют нормативам", - отметил собеседник.

Говоря об аварийных посадках в аэропорту Кишинева, он подчеркнул, что, конечно, они были.

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"Технике свойственно выходить из строя, иногда она ломается или не выдерживает нагрузок. Посадки с какими-либо отказами техники, да, конечно, происходили. Руководители полетов в этом случае объявляют соответствующий режим работы, в зависимости от информации, которая поступает с борта самолета – когда экипаж объясняет причину", - сказал эксперт.

Трагедия в Шереметьево

© Photo : Следственный комитет РФ
В каком состоянии находятся пассажиры, выжившие в Шереметьево
ЧП с Sukhoi Superjet 100 произошло в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Возбуждено уголовное дело.

© Sputnik /
Ситуация в аэропорту Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий случившегося — недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера; неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

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Как сообщили в "Аэрофлоте", людей вывели очень быстро: за 55 секунд при нормативе в девяносто. Эвакуацию осуществляли через два надувных трапа, оба — в передней части самолета, задняя была полностью охвачена огнем. Находившиеся в хвостовой части лайнера не успели покинуть салон и погибли.

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Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (18)

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