Трагедия в аэропорту Шереметьево: стоит ли менять инструктаж для пассажиров

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Клубы черного дыма, запах плавящегося пластика, крики объятых ужасом людей, бортпроводники, выталкивающие пассажиров на надувные трапы. Трагедия в московском аэропорту Шереметьево унесла жизни 41 человека – более половины пассажиров и экипажа рейса SU1492 Москва — Мурманск. Пользователи социальных сетей до сих пор активно обсуждают произошедшее, а мнения о причине катастрофы разделились - одни считают, что причина трагедии заключается в действиях летного состава и персонала аэропорта, другие - в погодных условиях, некоторые уверены, что такого огромного числа жертв удалось бы избежать, если бы ряд пассажиров не тормозил процесс эвакуации, пытаясь спасти свои чемоданы.
"Мы видели кадры, что была жесткая посадка самолета. В результате чего, скорее всего, и произошло возгорание. Но это все наши версии и не более. Чтобы о чем-то говорить, нужно располагать данными. Надо дождаться официальной объективной информации. Только это может позволить делать какие-то выводы, приближенные к тому, что там случилось", - заявил Sputnik эксперт в области гражданской авиации, пожелавший остаться неназванным.
Как инструктировать пассажиров
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что некоторые пассажиры злополучного рейса SU1492 Москва — Мурманск пренебрегли мерами безопасности и стали спасать собственные вещи, собеседник отметил, что здесь речь идет исключительно о психологии человека.
"Люди разные. Воздействие чрезвычайной ситуации на человека дает совершенно разные эффекты. Одни, к примеру, бросаются спасать тех, кто рядом находится, а другие – хватают свои чемоданы. Все зависит от человека", - сказал специалист.
Он отметил, что, конечно, информация о том, что люди спасали свои вещи, шокирует.
"Но еще раз отмечу, что в разных критических ситуациях люди ведут себя по-разному. Невозможно это предсказать. Сложно себе представить, что перед взлетом самолета пассажиров настраивают, что свой чемодан с полки снимать в случае ЧП нельзя. Думаю, достаточно того инструктажа, который проводят бортпроводники", - добавил эксперт.
Специалист пояснил, что стюарды перед каждым взлетом показывают и максимально подробно объясняют пассажирам, что нужно делать во внештатной ситуации.
"На борту самолета позади каждого пассажирского кресла есть карточки с инструкцией, где по шагам расписано, как действовать в той или иной ситуации. Но все зависит, естественно, от каждого человека – ознакомился он с этой информацией или нет", - отметил эксперт.
Посольство РФ в Кишиневе: чуткость к горю всегда присуща молдавскому народу>>>
Аэропорт Кишинева: готовность к ЧП и реагирование
Собеседник отметил, что в Международном аэропорту Кишинева делается все, что положено по нормативам.
"Регулярно проводятся учения, на которых засекается время прибытия самолета, пожарной команды в ту или иную точку аэропорта, а также разворачивания средств и сил в данном квадрате аэропорта. Все это делается и результаты соответствуют нормативам", - отметил собеседник.
Говоря об аварийных посадках в аэропорту Кишинева, он подчеркнул, что, конечно, они были.
Все авиапроисшествия, которые произошли в Молдове>>>
"Технике свойственно выходить из строя, иногда она ломается или не выдерживает нагрузок. Посадки с какими-либо отказами техники, да, конечно, происходили. Руководители полетов в этом случае объявляют соответствующий режим работы, в зависимости от информации, которая поступает с борта самолета – когда экипаж объясняет причину", - сказал эксперт.
Трагедия в Шереметьево
Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть.
Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Возбуждено уголовное дело.
Следователи рассматривают несколько версий случившегося — недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера; неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.
Детали о происходившем на борту сгоревшего SSJ-100 в изложении экипажа>>>
Как сообщили в "Аэрофлоте", людей вывели очень быстро: за 55 секунд при нормативе в девяносто. Эвакуацию осуществляли через два надувных трапа, оба — в передней части самолета, задняя была полностью охвачена огнем. Находившиеся в хвостовой части лайнера не успели покинуть салон и погибли.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK