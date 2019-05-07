Новое предупреждение молдавских синоптиков: в стране объявлен "желтый код"

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать в том числе и в среду, 8 мая.

"Сегодня вечером - во вторник, с сохранением на завтра в республике ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", - отмечено в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном на ее официально сайте.

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В соседней Румынии объявлен "красный код" метеоопасности в связи с грозами и рисками возникновения торнадо.

Что такое "желтый код"

Специалисты предупреждают: "желтый код" предполагает, что ожидаются потенциально опасные погодные условия, сопутствующие им метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, возможные повышения уровней воды и др.) обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Риски:

возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;

возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;

возможен частичный снос крыш зданий.

Рекомендации:

не проходить вблизи деревьев;

обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;

избегать использования открытого огня.

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