Молдова и Беларусь отмечают 75-летие освобождения от фашизма

Открывшаяся в молдавской столице выставка разделена на две части - "Беларусь и Молдова. Дружба, скрепленная в боях" и "Беларусь партизанская".

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и посол Республики Беларусь в РМ Сергей Чичук открыли во вторник в Кишиневе фотовыставку, посвященную 75-летию освобождения двух стран от фашизма. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

© Sputnik / Nicu Goncear Радость Победы: о чем вспоминают ветераны накануне праздника

В мероприятии также участвовал посол России в Молдове Олег Васнецов, на открытие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и активисты гражданского общества.

"Приветствовал проведение такого мероприятия именно в год, когда Молдова и Беларусь отмечают годовщину освобождения от фашизма. Отметил, что в текущем году под патронатом президента Республики Молдова на всей территории нашей страны проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Молдовы от нацистской оккупации", - отметил глава государства.

Выставка разделена на две секции: "Беларусь и Молдова. Дружба, скрепленная в боях" и "Беларусь партизанская", являя собой дань памяти жертвам войны.

"Мы должны быть благодарны нашим предкам, прошедшим через огонь войны, и хранить память о героизме и самопожертвовании тех, кто пал на поле боя ради того, чтобы мы сегодня могли радоваться чистому небу", - добавил Додон.

Также президент пригласил всех присутствовавших на открытии выставки принять участие в "Марше Победы", который пройдет 9 Мая в Кишиневе.

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