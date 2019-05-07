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Продавцы цветов на кладбище

Сто строк о наболевшем - как на кладбищах в Кишиневе пели и жарили шашлыки

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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В своем стремлении перещеголять тех, кто пришел на соседние могилы, чтобы почтить память усопших, некоторые граждане нашей страны были неудержимы.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik, Андрей Петрик. На молдавские кладбища на поминальные дни скоро можно будет привозить иностранцев, устраивая платные экскурсии с гидами, чтобы люди из-за рубежа полюбовались тем колоритом, а зачастую и пафосом, которые господствуют в эти дни на погостах.

Ажиотаж на кладбище в поминальные дни
© Sputnik / Nicu Goncear
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Конечно, некоторых можно понять - многие приезжают раз в год на пасхальные праздники, а на поминках встречаются во всей красе и за богатым столом, чтобы и себя показать, и других посмотреть.

Однако порой ситуация доходит до настоящего кощунства - многие, перебрав с горячительными напитками, поют песни на могилах, устраивают "танцы на костях", играют на музыкальных инструментах и даже пускаются в разборки, выясняя на кулаках, кто больше любил покойного родственника. 

В минувшие выходные дни особо зрелищно было на кладбище Святого Лазаря в столице, которое в просторечии именуют "Дойна". Тут был весь, с позволения сказать, комплекс поминальных развлечений - от богатых столов и возлияний за ними, до игры на аккордеонах и гитарах. 

Бак с водой на кладбище Святого Лазаря
© Sputnik / Nicu Goncear
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Можно было встретить и изрядно подвыпивших служителей культа, которые, судя по их состоянию, явно работали сверхурочно. В целом же из всех составляющих складывалась картина не поминальных дней, а некоего "широкого бартера", когда обмен "поманами" более напоминал светский ритуал. Некоторые и вовсе выбрасывали поминальные дары на обочину, видимо брезгуя калачами и вареными яйцами, которые люди клали в пакетики с кружками, носовыми платками, полотенцами и конфетами.

На фоне этого традиционно-поминального ритуала особо выделялись посетители, которые пришли тихо, по-семейному вспомнить тех, чью улыбку они уже никогда не увидят, с кем никогда не придется поговорить, рассказать о житейских радостях и невзгодах, посидеть за одним столом. Эти люди тихо, без шума и банкетов клали цветы, зажигали свечи, читали молитвы. 

Православные священники, в подавляющем большинстве своем говорят, что, безусловно, День поминовения является для родственников усопшего днем консолидирующим, позволяющим людям, давно не видевшим друг друга, вновь ощутить тепло общения и семейных уз. Но вопрос заключается в том, как поминают. 

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© Sputnik / Osmatesco
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Служители церкви отмечают, что такого не было в исконной христианской православной традиции в Молдове. Не раз на этой территории были периоды войн, послевоенной разрухи, голода, когда таких пиршеств никто не утраивал, и таких богатых поминальных даров никто никому не вручал. В наши дни, устраивая такие пиршества на могилах, про мнению служителей культа, люди явно "перегибают палку".

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Священники также говорят о том, что поминальные дары необходимо раздавать людям действительно нуждающимся в помощи. Однако формальный подход в виде аккуратно сложенных калачей, конфет, кружек и полотенец здесь тоже вряд ли уместен.

Православный христианин, желающий помочь ближнему, должен сначала расспросить нуждающегося, как именно протянуть ему руку помощи.

Помощь эта может заключаться даже в том, чтобы помочь принести ведро воды от колодца престарелой одинокой соседке по сельскому дому, вскопать ей огород. 

Поминать же на могиле своего усопшего родственника православные должны зажигая свечу и ладан, читая молитвы, приглашая священника, который совершит заупокойную службу. А молодое поколение должно присутствовать при всем этом, чтобы родители могли рассказать, кем были их бабушка или дедушка, какие лучшие черты из их жизни им неплохо было бы перенять. 

Главный смысл святого праздника - показать, как предки любили своих близких, желали им лучшего, хотя  многие и жили крайне непросто.

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Теги:
Кишинев, поминовение, кладбище
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