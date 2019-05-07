Суровые наказания в Молдове для тех, кто сдает квартиру без контракта

Собирать деньги в кубышку без того, чтобы заплатить налоги государству, будет все сложнее - во избежание неприятностей необходимо заключить контракт о сдаче жилья в аренду.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. За январь-апрель текущего года Государственная налоговая служба (ГНС) Молдовы зарегистрировала 4 426 контрактов о сдаче в аренду недвижимого имущества. Регистрация была проведена в территориальном представительстве Управления налогового обслуживания, пишет sputnik.md.

Вследствие легальной сдачи жилья по найму, в госбюджет страны поступило доходов на сумму в 6,6 миллиона леев, что на 1,4 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, сумма, собранная с владельцев недвижимости, за первые четыре месяца 2019-го была на 28,9 процента больше, чем в прошлом году.

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По ситуации на 30 апреля, число действующих контрактов о сдаче-съеме жилья составило 10 559. Как сообщили в ГНС, налоговики продолжили проверки владельцев недвижимости, которые сдавали ее без соответствующей документации. За четыре месяца нынешнего года удалось установить 2 124 человека, не подчинившихся легальным нормам.

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С января по апрель 1 390 физических лиц все же заключили необходимые контракты на сдачу в аренду 4 132 объектов недвижимости. Те же, кто продолжил пользоваться заработком на жилище подпольно, были оштрафованы на общую сумму в 38,4 тысячи леев.

Чтобы не быть оштрафованными, сотрудники Государственной налоговой службы Молдовы рекомендуют владельцам недвижимости ежемесячно, не позже 2 числа, выплачивать налог в размере 7 процентов от полученных доходов или авансом.

В случае, если контракт об аренде жилья был заключен позже 2 числа нового месяца, подоходный налог следует оплатить не позже истечения второго дня с момента подписания документа обеими сторонами. Оплатить налог можно в любом из почтовых отделений или офисах коммерческих банков Молдовы.

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