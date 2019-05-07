Кубок "Победы": в Молдове пройдут состязания по конному спорту и конкуру

Турнир уже стал традиционным, он ежегодно проводится в майские дни на базе конно-спортивного комплекса Sparta.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Под патронатом посольства России в Молдове в пригороде Кишинева (коммуна Будешты) пройдут состязания по конному спорту и конкуру на Кубок "Победы".

Турнир состоится на 11-12 мая на базе конно-спортивного комплекса Sparta.

Начало соревнований запланировано на 12.00.

По случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей Молдове проходят или намечены к проведению памятные акции, среди которых "Диктант Победы", "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", культурные и спортивные мероприятия.

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