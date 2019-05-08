Водителей Кишинева удивит необычная разметка: о чем идет речь

В этом году автовладельцев на столичных дорогах ждут новшества: разметка станет разноцветной.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева со следующей недели приступит к нанесению дорожной разметки. Эту новость столичные водители ждали давно.

В последнее время автомобильное движение в столице существенно возросло, а отсутствие разметки не только затрудняет и без того сложное движение, но еще и провоцирует аварийные ситуации на трассах. Работы по нанесению разметки будут длиться два месяца. В муниципалитете обещают, что обновленный вид приобретут как главные, так и второстепенные улицы столицы. Первыми "под покраску" пойдут трассы с наиболее интенсивным трафиком и те, что находятся рядом с учебными заведениями.

Белый, красный, желтый

Новинкой нынешнего автомобильного сезона станет разноцветная разметка. В примэрии Кишинева сообщают, что предприятие Exdrupo закупило краску трех цветов: белого, красного и желтого.

Белая разметка будет использоваться, как и прежде - для разделения движения по полосам, обозначения стоп-линии и т.д.

Желтой разметкой, как это принято за границей, обозначат остановки общественного транспорта.

Красная разметка появится на самых загруженных перекрестках Кишинева.

Главное, не лаком для ногтей

Накануне исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну обратился к Exdrupo с просьбой ответственно отнестись к качеству материала, используемого для дорожной разметки.

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"Больше не покупайте лак для ногтей для нанесения разметки. Проводите лабораторные тесты, чтобы краска не была с истекшим сроком годности или та, что хранилась в неадекватных условиях, и не смывалась во время первого дождя. За качество используемой краски ответите должностями", - заявил ранее Кодряну.

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Как сообщает примэрия Кишинева, для нанесения разметки профильное предприятие закупило 70 тонн акриловой краски. Ее купили за два миллиона сто тысяч леев по итогам проведения тендера. В общей сложности покрасят площадь в 43 тысяч квадратных метров. Общая стоимость всех расходов составит четыре миллиона двести тысяч леев.

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