Мясо, овощи и фрукты: в РМ установят особые требования для их перевозчиков

В молдавском законодательстве будет четко оговорено, в каких условиях нельзя перевозить мясо, овощи и фрукты.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. В Молдове вынесли на публичные обсуждения проект Регламента о транспортировке скоропортящейся продукции. Документ разработан министерством экономики и инфраструктуры страны.

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В Молдове неоднократно придавались огласке случаи, когда скоропортящиеся продукты, в том числе мясо, перевозили в антисанитарных условиях, пытаясь потом продать. Несмотря на существующее законодательство, случаи нарушений не прекратились. Подготовленный документ призван исправить ситуацию.

Требования к машинам

"Транспортные средства, выделенные для перевозки скоропортящейся продукции, должны быть чистыми, сухими, без посторонних запахов, используемые для транспортировки такого рода продукции и соответствующие санитарным нормам и техническим стандартам", - говорится в тексте документа.

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При этом, транспортные средства подразделяется на те, где есть холодильные и морозильные установки, а также обогреватели. Первые два вида должны быть способны обеспечивать постоянную низкую температуру даже при средней в +30 градусов по Цельсию снаружи. Что касается третьего вида, то в нем должен быть обогреватель, который позволял бы не менее 12 часов поддерживать внутри температуру не ниже +12 градусов при серьезных минусовых значениях на улице.

В таком случае ширина стен не должна быть менее 45 миллиметров при общей ширине, превышающей 2,5 метра.

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Кроме того, в каждом транспортном средстве обязательно наличие термометров, фиксирующих наличие температуры.

Каким должен быть товар

Скоропортящуюся продукцию обязаны предоставить качественной, в должной упаковке и соответствующей установленным стандартам и документам. При этом, обязательно наличие сертификата качества, где указан срок годности и условия хранения, для фруктов и овощей - фитосанитарный сертификат, а для продукции животного происхождения – санитарно-ветеринарный.

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В регламенте сказано, что "свежими перевозятся фрукты и овощи, не требующие поддержания специального температурного режима, но при этом им необходимо постоянное или периодическое проветривание".

А упакованные фрукты и овощи должны быть сложены таким образом, чтобы не ударялись друг об друга в процессе перевозки.

Более того, ягоды, виноград, семечковые (яблоки, груши) и косточковые (сливы, абрикосы, персики) фрукты, арбузы, дыни и помидоры должны быть объединены по степени зрелости.

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Мясо замороженное и охлажденное

В регламенте также сказано, что складывать товар в авто обязан отправитель. Причем делать это он должен в соответствии с требованиями – замороженное мясо и другую замороженную продукцию, а также ящики с ними укладывают компактно, чтобы максимально использовать имеющееся в транспортном средстве пространство.

"Охлажденные говядина, свинина, ягнятина и телятина загружаются в транспортные средства, будучи подвешенными на крючки. Мясо на тушах не должно касаться друг друга, пола и стен транспортного средства", - уточняется в документе.

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При этом строго запрещено везти вместе замороженное и охлажденное мясо. Обязательно осуществлять отдельно транспортировку: замороженной и охлажденной рыбы; скумбрии, соленой рыбы и икры; копченой и сушенной рыбы; замороженного мяса; копченого мяса; всех видов сыров; фруктов с сильным запахом (апельсины, лимоны, мандарины, дыни), овощей с сильным запахом (лук, чеснок), а также пекарских дрожжей.

За неверную погрузку в одно транспортное средство отвечать, согласно закону, будет отправитель. Он же ответственен за качество продукции. К ответу перевозчика призовут лишь в случае, если он нарушил нормы транспортировки.

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За разгрузку товара, согласно положениям разработанного регламента, ответственность несет получатель. Он же будет отвечать за сниженное качество продукции, если не обеспечит разгрузку своевременно.

"После разгрузки продукции получатель обязан почистить внутри транспортное средства, вымыть и обеспечить дезинфекцию", - уточняется в документе.

Утверждать тип машины для перевозки скоропортящейся продукции будет Национальное агентство автомобильного транспорта.

Планируется, что после утверждения регламент (с полным текстом можно ознакомиться здесь) вступит в силу через шесть месяцев с момента его публикации в "Официальном вестнике".

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