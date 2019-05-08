Молдова войдет в состав исполнительного совета международной структуры

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции сообщили, кем Молдова будет представлена в составе исполнительного совета ЮНИСЕФ.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. С 1 января 2020 года Молдова войдет в состав исполнительного совета ЮНИСЕФ, сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.

"Решение принято путем аккламации (упрощенный порядок утверждения какого-либо решения на основе реакции участников - ред.) на заседании Экономического и социального совета ООН во вторник. Участие в заседания этой важной структуры ООН будет обеспечена постоянным представительством Республики Молдова при ООН (Нью-Йорк)", - отметили в МИДЕИ.

Фонд под наименованием Международный чрезвычайный детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) - ЮНИСЕФ) создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Предполагалось, что фонд будет временным, однако в 1953 году ООН расширила круг деятельности организации и продлила срок её полномочий на неопределённое время.

Главный орган ЮНИСЕФ — Исполнительный совет, который избирается Экономическим и Социальным Советом ООН сроком на три года. Исполнительный совет проводит ежегодные сессии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK