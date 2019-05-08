Огромная Георгиевская лента и "Вальс Победы" в центре Кишинева – фото и видео

В самом центре молдавской столицы, напротив здания правительства республики, прошли флешмобы в преддверии Дня Победы.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Георгиевскую ленту длиной в 75 метров развернули в центре Кишинева в преддверии Дня Победы. Как пояснили организаторы акции, длина ленты символизирует годовщину освобождения республики от фашизма – 75 лет назад завершилась Ясско-Кишиневская операция.

Георгиевскую ленту развернули прямо у Арки Победы напротив здания правительства Молдовы. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, их родители, а также прохожие, которые в тот момент прогуливались по парку Кафедрального собора.

"Акция "Георгиевская лента" прошла в рамках многочисленных мероприятий ко Дню Победы и 75-летию освобождения Молдовы от фашизма – завершению Ясско-Кишиневской операции. Стоит отметить, что в ней приняли участие не только дети, но и родители. Они все пришли, потому что День Победы - это семейный праздник", - заявил Sputnik депутат-социалист Владимир Односталко.

По его словам, подобные мероприятия показывают, что память о тех ужасных событиях войны жива в Молдове.

"Молодое поколение помнит нашу историю, историю того края, где выросли наши предки, благодаря которым у нас в стране на сегодняшний день нет фашизма", - отметил депутат.

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019 © Photo : Iurii Ostrovskii

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Люди Весна 2019 © Sputnik / Osmatesco

Флешмоб "Вальс Победы" в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Флешмоб "Вальс Победы" в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Флешмоб "Вальс Победы" в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Флешмоб "Вальс Победы" в Кишиневе 2019 © Sputnik / Osmatesco

Люди Весна 2019 © Sputnik / Osmatesco 1 / 12 © Sputnik / Osmatesco Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019

Этой красивой и ставшей уже традиционной акции предшествовал танцевальный флешмоб – "Вальс Победы". В нем приняли участие порядка 100 школьников и студентов.

Несмотря на холодную погоду и сильный ветер ребята станцевали нежный вальс под аккомпанемент музыки военных лет. Из-за непогоды периодически происходил сбой техники – музыка прерывалась, но участники флешмоба не растерялись – молодые люди не только продолжили танцевать, но и спели хором знакомую всем песню.

Обе акции организованы молодежными движениями Молдовы "Молодая Гвардия" и "Волонтеры Победы".

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