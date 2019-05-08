Сколько денег власти Молдовы перечислят участникам ВОВ к 9 Мая

Ко Дню Победы молдавские власти выделяют ветеранам материальную помощь: деньги можно получить уже с 8 мая.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. В честь 74-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне тысяча 253 человека получат единовременное пособие от государства. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Денежную помощь в размере 10 тысяч леев (порядка 560 долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы) представят участникам и инвалидам войны. Граждане, приравненные к участникам Второй мировой войны, получат пять тысяч леев (примерно 300 долларов), а их вдовы — по тысяче леев (56 долларов).

На эти цели из Фонда социальной поддержки населения выделено порядка пяти с половиной миллионов леев. Деньги можно получить в почтовых отделениях, начиная с 8 мая.

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Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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