В Молдову не пустили председателя комитета по СМИ Общественной палаты РФ

Александр Малькевич рассказал, что направлялся в республику с целью отдыха.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Председателя комитета по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александра Малькевича не пустили в среду в Молдову. Об этом он заявил Sputnik, находясь в Международном аэропорту Кишинева.

Малькевич рассказал, что летел в Молдову с целью отдыха.

"По прибытию в аэропорт задержали и после длительного допроса (примерно час) сообщили, что мое пребывание на территории Молдовы нежелательно, и меня выдворяют из страны ближайшим рейсом", - сообщил собеседник.

По словам Малькевича, ему предложено вылететь в Москву в 13.50.

В Погранполиции Молдовы Sputnik сообщили, что предоставят информацию чуть позже.

Ранее власти Молдовы неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля 2018 года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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