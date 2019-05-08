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Открытие мемориала

С помощью томичей в Чокылтень реставрируют мемориал героям войны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Ранее депутаты Законодательной Думы российской области помогли восстановить воинское захоронение в молдавском селе Грэдиница.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В августе 2019 года Республика Молдова будет праздновать 75-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации. К этой дате планируется отреставрировать мемориал героям Великой Отечественной войны в коммуне Чокылтень Оргеевского района.

Ясско-Кишинёвская операция
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За помощью в его восстановлении Славянская правозащитная организация "Вече" и молдавские общественники обратились к депутатам Законодательной Думы Томской области. Решение было принято единогласно.

"Несколько лет назад депутаты объединили свои ресурсы и направили средства на восстановление воинского мемориала в Молдавии. Общими усилиями удалось восстановить воинское захоронение в молдавской коммуне Грэдиница. Там покоятся останки 494 советских солдат и офицеров. Очень важно, что вклад томичей в благое дело будет продолжен", — отметила спикер местной Думы Оксана Козловская.

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В боях в ходе Ясско-Кишиневской операции погибли 12,5 тысячи советских солдат и офицеров. Среди них немало воинов-сибиряков. Трое уроженцев Томска и Томской области за освобождение Молдовы награждены званием Героя Советского Союза.

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Теги:
Великая Отечественная война, мемориал, Вече
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