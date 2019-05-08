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Международный аэропорт Кишинева aeroport

Обнародована причина, по которой Александру Малькевичу отказали во въезде в Молдову

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В Погранполиции республики пояснили Sputnik, почему было отказано во въезде председателю комитета по СМИ Общественной палаты РФ.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. В Пограничной полиции Молдовы подтвердили отказ во въезде в республику председателю комитета по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александру Малькевичу.

"Подтверждаем факт, что гражданин Российской Федерации получил сегодня отказ во въезде в Молдову. Причина заключается в том, что человек не выполнил условия для разрешения пересечь государственную границу. На пограничном контроле он не смог обосновать цель визита в республику", - заявили Sputnik в пресс-службе Пограничной полиции.

Там сообщили, что рейсом Кишинев-Москва гражданина России отправили обратно.

Паспортный контроль
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову не пустили председателя комитета по СМИ Общественной палаты РФ

Ранее Малькевич рассказал Sputnik, что летел в Молдову с целью отдыха.

"По прибытию в аэропорт задержали и после длительного допроса (примерно час) сообщили, что мое пребывание на территории Молдовы нежелательно, и меня выдворяют из страны ближайшим рейсом", - сообщил собеседник.

Власти Молдовы неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. Ранее Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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