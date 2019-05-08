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Марш Бессмертный полк

Тысячи полицейских будут обеспечивать порядок на мероприятиях 9 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (32)
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Множество праздничных мероприятий и марш "Бессмертный полк" – тысячи правоохранителей обеспечат их нормальное проведение.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Около двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок в Кишиневе во время праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая, сообщили в среду в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

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В День Победы в молдавской столице с центральной площади стартует "Бессмертный полк". Кроме того, в течение дня будут организованы концерты недалеко от мемориала "Вечность", в сквере Кафедрального собора, а также на площади Великого национального собрания.

"В связи с этим будут дежурить пешие экипажи и мобильные патрули, которые будут дирижировать потоком людей и перенаправят транспорт в период проведения мероприятий, чтобы не допустить образования пробок и перебоев в дорожном движении", - уточнили в полиции.

Какие улицы следует объезжать

Вместе с тем, в центре Кишинева будет временно ограничено движение транспорта. Речь идет о площади Великого национального собрания на участке между улицами Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина. 

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Также частично остановят движение на улице Измаильской между бульваром Штефана чел Маре и кругом у мемориала. С 9.30 до 10.30 движение остановят по маршруту "Бессмертного полка" – бульвар Штефана чел Маре – ул. Бэнулеску-Бодони – ул. А.Матеевича – ул. В.Александри – до круга у мемориала. С 7.00 до 10.00 ограничено движение по улице М.Когэлничану на участке между улицами Армянской и Измаильской. В то же время не будет ехать транспорт по улице Тигина на участке между улицами Букурешть и М.Когэлничану, а также на улице Л.Толстого между улицами Измаильской и Букурешть.

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При этом в патрульной полиции уточнили, что в случае необходимости движение транспорта остановят и на других улицах.

В случае чрезвычайных ситуаций граждан призывают обращаться за помощью к ближайшему полицейскому или звонить по номеру Единой службы спасения "112".

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (32)

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