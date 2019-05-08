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Президент РФ - Верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (второй слева) на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.

Додон направил Путину поздравление по случаю Дня Победы

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (29)
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Глава государства в своем послании выразил уверенность в том, что светлая память о героических страницах нашей общей истории навсегда сохранится в сердцах людей.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в преддверии 9 мая направил российскому лидеру Владимиру Владимировичу Путину поздравления и пожелания по случаю Дня Победы. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook. 

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"Победа в Великой Отечественной войне - это выстраданная победа сплоченного единого народа, который перед страшной угрозой уничтожения, собрав все силы и волю в кулак, через колоссальные жертвы и страдания выстоял, чтобы дать отпор агрессору и освободить не только свою страну, но и многие государства Европы", - говорится в тексте послания.

Вместе с тем глава государства выразил сожаление, что уроки Второй мировой войны усвоены не всеми. Додон подчеркнул, что "в наше время, когда во многих странах в угоду политической конъюнктуре история войны фальсифицируется, а события тех лет грубо искажаются, как никогда важно, чтобы правда о войне передавалась из поколения в поколение".

"Уважаемый Владимир Владимирович! В этот праздничный день сердечно желаю Вам и дружественному российскому народу мирного неба, единения, согласия, добра и благополучия. Мои особые поздравления и наилучшие пожелания всем ветеранам Великой Отечественной войны", - сказано в поздравительном послании. 

Награды ветерана Великой Отечественной войны
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Додон также выразил уверенность в том, что светлая память о героических страницах нашей общей истории навсегда сохранится в сердцах людей.

"День 9 Мая священен для нас ратными и трудовыми подвигами наших дедов, отцов и матерей, вынесших на своих плечах все ужасы и жестокость войны на таком трудном фронтовом пути длиною в 1418 дней. Мы склоняем головы перед памятью павших в битве с вероломным врагом и выражаем безмерную благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (29)

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