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Олег Васнецов

Посол России в Молдове: поздравление с наступающим Днем Победы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (32)
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Российский дипломат отметил, что для Республики Молдова текущий год особенный – 75 лет назад ее земля была освобождена от фашистских захватчиков.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. В редакцию Sputnik поступило поздравление посла России в Молдове Олега Васнецова ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Президент РФ - Верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (второй слева) на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Алексей Никольский
Додон направил Путину поздравление по случаю Дня Победы

Текст поздравления приводится полностью.

"Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с приближающимся великим праздником – Днем Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для народов бывших советских республик. Как отметил президент Российской Федерации В.В.Путин, этот день "всегда был, есть и будет самым дорогим для каждой семьи, праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти". Граждан России и Молдовы объединяет уважение к доблестным воинам, боровшимся с "коричневой чумой" и ковавшим Великую Победу. 74 года назад наши предки, сражаясь в общем строю, избавили мир от фашизма. Мы никогда не забудем, как наши отцы, деды и прадеды, превозмогая боль, лишения и утраты, плечом к плечу бились под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, защищали Ленинград, держали днестровские плацдармы, трудились в тылу. Общая воля к Победе навеки объединила наши народы. 

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019
© Sputnik / Osmatesco
Огромная Георгиевская лента и "Вальс Победы" в центре Кишинева – фото и видео

Для Республики Молдова текущий год особенный – 75 лет назад молдавская земля была освобождена от фашистских захватчиков. Впереди – многочисленные памятные акции, кульминацией которых станет шествие "Бессмертного полка" с портретами творцов Великой Победы. Бережное сохранение памяти о героизме военных лет – наш священный долг во имя исторической правды и перед мирным будущим потомков.

Уважаемые ветераны! Наша благодарность к вам безгранична. Вы показали пример истинного благородства, величия человеческого духа и подлинного патриотизма. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!".

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (32)

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