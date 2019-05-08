Посол России в Молдове: поздравление с наступающим Днем Победы

Российский дипломат отметил, что для Республики Молдова текущий год особенный – 75 лет назад ее земля была освобождена от фашистских захватчиков.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. В редакцию Sputnik поступило поздравление посла России в Молдове Олега Васнецова ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Алексей Никольский Додон направил Путину поздравление по случаю Дня Победы

Текст поздравления приводится полностью.

"Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с приближающимся великим праздником – Днем Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для народов бывших советских республик. Как отметил президент Российской Федерации В.В.Путин, этот день "всегда был, есть и будет самым дорогим для каждой семьи, праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти". Граждан России и Молдовы объединяет уважение к доблестным воинам, боровшимся с "коричневой чумой" и ковавшим Великую Победу. 74 года назад наши предки, сражаясь в общем строю, избавили мир от фашизма. Мы никогда не забудем, как наши отцы, деды и прадеды, превозмогая боль, лишения и утраты, плечом к плечу бились под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, защищали Ленинград, держали днестровские плацдармы, трудились в тылу. Общая воля к Победе навеки объединила наши народы.

Для Республики Молдова текущий год особенный – 75 лет назад молдавская земля была освобождена от фашистских захватчиков. Впереди – многочисленные памятные акции, кульминацией которых станет шествие "Бессмертного полка" с портретами творцов Великой Победы. Бережное сохранение памяти о героизме военных лет – наш священный долг во имя исторической правды и перед мирным будущим потомков.

Уважаемые ветераны! Наша благодарность к вам безгранична. Вы показали пример истинного благородства, величия человеческого духа и подлинного патриотизма. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!".

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