Sputnik сохраняет уверенное лидерство в рейтинге интернет-СМИ Молдовы

Каждый шестой пользователь интернета в Молдове читает новости, аналитические обзоры и интервью Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Уважаемые читатели, мы рады сообщить, что по данным международного рейтингового агенства Gemius, Sputnik Молдова сохраняет уверенное лидерство в рейтинге интернет-СМИ Молдовы.

ТОП-10 Интернет-СМИ Молдовы

По итогам апреля, портал информационного агентства и радио Sputnik Молдова возглавляет список самых читаемых новостных сайтов республики.

Согласно агентству онлайн-исследований Gemius, доля нашей аудитории в интернет-пространстве страны достигла 14 процентов — это серьезный отрыв от других интернет-СМИ, представленных в рейтинге.

Аудитория Sputnik еще подросла и достигла почти 370,5 тысяч читателей. Вместе с вами мы продолжаем отслеживать самые интересные факты и тенденции, самые актуальные проблемы и события. Мы говорим о том, о чем другие молчат. Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья!

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