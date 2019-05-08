Sputnik сохраняет уверенное лидерство в рейтинге интернет-СМИ Молдовы

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Уважаемые читатели, мы рады сообщить, что по данным международного рейтингового агенства Gemius, Sputnik Молдова сохраняет уверенное лидерство в рейтинге интернет-СМИ Молдовы.
По итогам апреля, портал информационного агентства и радио Sputnik Молдова возглавляет список самых читаемых новостных сайтов республики.
Согласно агентству онлайн-исследований Gemius, доля нашей аудитории в интернет-пространстве страны достигла 14 процентов — это серьезный отрыв от других интернет-СМИ, представленных в рейтинге.
Аудитория Sputnik еще подросла и достигла почти 370,5 тысяч читателей. Вместе с вами мы продолжаем отслеживать самые интересные факты и тенденции, самые актуальные проблемы и события. Мы говорим о том, о чем другие молчат. Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья!
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