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День Победы, архивное фото

День Победы объединяет в Молдове всех. Даже политиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Александр Исаев
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После парламентских выборов политические страсти в Молдове достигли такого накала, что депутаты от разных партий друг с другом даже за один стол не могут сесть.

Одни считают главным партнером Молдовы Россию, другие — Евросоюз. Те говорят, что НАТО нашему народу друг. Эти — что упаси нас Господь от таких друзей, а с врагами мы как-нибудь сами управимся. Одни толкуют о "пакте Риббентропа-Молотова" и ставят на главной площади Кишинева гранитную глыбу с надписью о "советской оккупации". Другие напоминают, что Советская Молдавия достигла небывалого в истории нашей страны уровня социального и экономического развития.

Поэтому для незнакомых с реалиями Молдовы обозревателей окажется чрезвычайно удивительным следующий факт. Ежегодно, после пасхальных праздников, ссоры между политиками внезапно прекращаются.

День Победы
© Sputnik / Вадим Русу
Вклад Молдовы в Победу над фашизмом

Потому что наступает День Победы.

И те же самые руководители, которые еще вчера были готовы взять друг друга "на кулачки", вдруг прекращают называть друг друга нехорошими словами. И с головой погружаются в проработку праздничных программ, соперничая с конкурентами по размаху и масштабам празднования. Не только Партия социалистов, но и Демпартия, и партия "Шор" в этом году тщательно продумывают программы мероприятий, ревниво подглядывая в списки соседей и выстраиваясь в очередь на чествование ветеранов войны.

А жители Молдовы, которые перед каждыми выборами с легкостью расходятся по двум непримиримым лагерям, — четко по линии геополитического раскола, — с той же легкостью объединяются 9 мая в колоннах массового марша в честь Дня Победы, под копией знамени, водруженного в мае 1945-го над поверженным рейхстагом.

На самом деле в этом нет ничего удивительного. Более 400 тысяч уроженцев Молдовы сражались с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны, и наверное, нет в нашей стране села, где не стояла бы скромная стела с именами сельчан-фронтовиков.

Это очень важно — чувство сопричастности многонационального народа Молдовы к победе над общим врагом, самым страшным из тех, что знало человечество.

Вспомните, на чем "погорел" Михай Гимпу, который попытался объявить молдавский народ жертвой "двух диктаторов" и "побежденным" во Второй мировой — только для того, чтобы подвести идейный фундамент под понятие "советской оккупации Бессарабии". Попытка лишить народ Молдовы звания победителя встретила тогда абсолютное неприятие и жесткое осуждение в обществе.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Бессмертный полк" в Кишиневе: как принять участие в акции

Может быть, не каждый может выразить свои чувства в четких терминах, но каждый из жителей нашей страны совершенно точно знает — Великая Отечественная была войной за свободу и независимость Молдовы.

Хотя бы потому, что восстановлением молдавской государственности наша страна обязана той самой, Цветущей Молдавии советских лет.

Поэтому отрицание Великой Победы — это фактически, отрицание государственности Молдовы. И этот момент очень четко и ясно чувствует каждый житель нашей страны.

Исключений здесь не бывает, и потому для любого молдавского политика отрицание Победы — это путь в небытие. Хотя есть деятели, которых опыт предшественников ничему не учит. Взять хоть приснопамятного "дядю Мишу" Гимпу, потерпевшего позорный крах.

Или, например, взять Майю Санду. В среду, 8 мая, в канун Дня Победы, журналисты прижали ее к стене с вопросом, как лидер блока ACUM относится к праздничному символу — георгиевской ленте. "Я отношусь к этому негативно. Вы, наверное, сами знаете. Спасибо большое", — кратко ответила Санду и побежала себе дальше по своим политическим делам.

Признаться, на самом деле мы как раз не знали, что лидерша ACUM (чуть не написали "чирлидерша") способна достичь такого градуса неадеквата в своих заявлениях. Но почему-то совершенно не удивлены. Пусть Санду идет себе дальше, дорогой "дяди Миши" Гимпу. Должно быть, тот ее уже заждался в своем политическом бункере.

Огромная Георгиевская лента и "Вальс Победы" в центре Кишинева – фото и видео >>>

А мы, многотысячными колоннами "Бессмертного полка", пойдем вместе со всем народом вперед — встречать День Победы. Праздник, который объединяет победителей.

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