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Акция "Свеча памяти" прошла в Кишиневе в канун Дня Победы

CC0 / Pixabay / Byn_Li
Общество
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В Кишиневе загорелись множество язычков пламени, их число символизирует длинную череду дней и ночей Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Акция "Свеча памяти" традиционно прошла в столице Молдовы в канун Дня Победы, сообщил корреспондент Sputnik Молдова с места события. 

И в этом году кишиневцы, пришедшие к подножию памятника Героям-комсомольцам, зажгли 1418 свечей - по числу дней, которые пришлось пережить, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го, отражая невиданное доселе вражеское нашествие.

В 2019 весь мир отмечает 74 года победы над нацизмом, а в нашей стране 24 августа отпразднуют 75-летие освобождение Молдовы от фашистских захватчиков.

Свеча памяти
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В память о первых месяцах ВОВ на Днестре состоялась акция "Свеча памяти"

В ходе развернувшейся в августе 1944-го Ясско-Кишиневской операции менее чем за 10 дней, 20–29 августа 1944 года, подверглась полному уничтожению значительная группировка гитлеровских войск в Молдавии и Румынии, а Бухарест заявил о выходе из войны на стороне нацистской Германии и примкнул к Антигитлеровской коалиции.

При отступлении из Кишинева гитлеровцы уничтожили около 2 тысяч советских военнопленных, находившихся в лагере, подожгли и взорвали лучшие здания города, разрушили почти все промышленные предприятия, 9388 жилых домов, много школ, административных зданий, телефонную станцию.

Материальный ущерб, нанесенный городу, составил в довоенных ценах 1,5 миллиарда рублей.

В 1944-1945 годах на фронтах погибло более 40 тысяч уроженцев Молдавии.

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Теги:
День Победы, ветераны, ВОВ, "Свеча памяти", память
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