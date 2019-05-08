"Авто Штирлица": в Кишиневе к 9 мая прошла выставка ретроавтомобилей

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Эти машины - отражение нескольких эпох, они колесили по всей Европе, по улицам довоенных и послевоенных городов, а то и по фронтовым дорогам, в них ездили еще молодые победители и их дети. Сегодня - это почти музейные экспонаты, однако они до сих пор на колесах.

© Sputnik / Osmatesco Выставка ретроавтомобилей

На площади Великого Национального собрания в Кишиневе прошла выставка ретромашин советского и зарубежного производства. Почти все авто - военных времен.

© Sputnik / Osmatesco Выставка ретроавтомобилей

Любопытным экспонатом стал Мереседес 540. Точнее, его реплика. Эта модель выпускалась в Германии с 1937 по 1939 годы. На такой машине, возможно, ездил реальный прототип советского разведчика Исаева-Штирлица.

© Sputnik / Osmatesco Выставка ретроавтомобилей

Оригинал этой машины продается на мировых аукционах за 8 миллионов евро. Молдавские умельцы сделали авто своими руками.

"У нас - копия, сделанная кишиневскими мастерами. Визуально внешне и салон автомобиля полностью соответствует оригиналу", - сказал корреспонденту Sputnik президент клуба Владислав Думанов.

© Sputnik / Osmatesco Выставка ретроавтомобилей

Кишиневцев и гостей столицы заинтересовали редкие автомобили, горожане охотно фотографировались рядом, а многим малышам даже разрешили посидеть за рулем машин, которые многие десятилетия служили верой и правдой своим хозяевам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK