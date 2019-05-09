Память сердца: героический дедушка Василий Валов

От Великой Победы над фашизмом народы бывшего СССР отделяет 74 года, однако память о тех, кто уничтожил нацизм в его зародыше, по сей день живет в сердцах потомков ветеранов и тружеников тыла.

Андрей Петрик.

Наверное, по сей день нет семьи на пространстве бывшего Советского Союза, которую бы так или иначе не затронули события Великой Отечественной войны. Прадеды, прабабушки, деды, бабушки, братья, сестры - список тех, кто ушел на фронта Второй мировой можно продолжать бесконечно. Кто-то навсегда остался на полях сражений, кому-то повезло, он остался жив, однако впоследствии часто вспоминал о том времени и тех испытаниях, через которые пришлось пройти.

Корреспонденту Sputnik Молдова повезло - его дед остался жив, и сегодня, спустя 22 года с момента его кончины, есть возможность вспомнить, насколько сложно было ему в годы ВОВ, и как он не терял самообладания в те огненные годы.

Василий Валов родился 13 марта 1922 года в селе Головино Шарьинского района Костромской, а впоследствии Горьковской области РСФСР. После окончания "десятилетки" был призван на срочную службу в Красную Армию в мае 1941 года, где успел немного изучить азы военной подготовки.

Великая Отечественная война началась для Василия, как и для тысяч его сверстников, 22 июня 1941 года, именно тогда их часть начали готовить к отправке на фронт.

© Photo : Из личного архива Валова В. В. Наградной лист на вручение ордена Отечественной войны II степени

Первый бой встретил в составе 575-го автомобильного батальона, в составе которого сражался до декабря 1941 года, когда получил воинское звание сержанта и медаль "За отвагу".

С начала 1942 года был переведен командиром отделения в 31 дивизию 818 стрелкового полка Северо-Кавказского фронта, который оборонял нефтеносные источники Чечни и Азербайджана от наступавших фашистских войск. Там же совершил один из главных своих подвигов за всю войну.

В наградном листе на получение ордена Отечественной войны II степени говорится: "Товарищу Валову в составе частей 31-ой Стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта был дан приказ наступать на деревню Кувшиновка (под Туапсе). Противник, стараясь остановить наше наступление, бросал в бой все виды оружия. Тов. Валову с его отделением пришлось несколько раз отбивать вражеские контратаки и, благодаря умелому руководству и мужеству бойцов, враги на территории его отделения не смогли прорвать оборону".

Сержант Валов, помимо ордена, получил медаль "За оборону Кавказа". Далее боевой путь 818 стрелкового полка, в котором сражался боец, пролегал через Ростов-на-Дону, Ворошиловград (ныне Луганск - ред.), Днепропетровск, принимал участие в Уманско-Ботошанской операции, освободившей северные районы МССР от нацистов.

© Photo : Из личного архива Валова В. В. Ветеран ВОВ Валов Василий Викторович

В 1943 году сержант Валов получил тяжелое ранение левой ноги и был отправлен в эвакогоспиталь на лечение, после чего его комиссовали. Был инвалидом Отечественной войны II-й группы, однако после реабилитации и полного освобождения Молдавии от фашизма продолжил работать в республике на разных общественных должностях. После войны был награжден юбилейными медалями и орденом Отечественной войны I степени.

© Photo : Из личного архива Валова В. В. Удостоверение награжденного орденом Отечественной войны I степени

Большую часть мирной жизни посвятил металлургии - сегодня не верится, но в Молдавии была и такая отрасль экономики. Работал уполномоченным представителем, а затем и в руководстве предприятий "Молдвторчермет" и "Молдвторцветмет", ведя учет использования ценных металлов на молдавских предприятиях. Вышел на пенсию в 1989 году по состоянию здоровья. Скончался в 1997-м, в возрасте 75 лет.

Василий Викторович всегда с особой теплотой и трепетом слушал песни военных лет, особо любил праздник 9 мая. Однако рассказывать о своем военном прошлом внукам, как правило отказывался, настолько горько ему было вновь и вновь переживать то, что в мирной жизни вспоминать не хотелось.

В эти дни многие вспоминают своих героических родственников, сражавшихся за Родину в Великую отечественную войну. Корреспонденты Sputnik Молдова приглашают всех, кому дорога память о своих близких, стать участником акции "Память сердца: наши герои". В ходе акции каждый может рассказать историю родных, принимавших участие в освобождении мира от фашизма. Пришлите свои воспоминания и копию снимка родственников на почту редакции, а мы расскажем о подвиге героя в новом проекте: "Молдова: 75 лет мира и свободы"

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